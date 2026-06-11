정부24에서 미성년 자녀 여권 재발급 대리 신청 가능해진다

앞으로 미성년 자녀를 둔 부모들은 자녀의 장애인증명서 발급이나 여권 재발급 신청을 위해 주민센터·구청을 직접 찾지 않아도 된다.

행정안전부는 12일부터 온라인 민원 창구인 정부24에서 ‘미성년 자녀 민원 부모 온라인 대리 발급 서비스’를 시작한다고 11일 밝혔다.

그동안 정부24는 개인정보가 포함된 서비스를 본인에게만 제공해 왔다. 부모가 미성년 자녀 증명서를 발급받으려면 주민센터나 재외공간 등을 직접 방문해야 하는 번거로움이 있었다.

행안부는 관계부처와 협업해 이용 수요가 높은 민원을 중심으로 온라인 대리 발급 서비스를 제공하기로 했다. 첫 대상은 장애인증명서 발급과 여권 재발급 신청이다. 부모 외 친권자나 후견인은 별도 확인이 필요해 기존처럼 행정기관을 직접 방문해야 한다.

행안부는 온라인 대리 발급 대상 민원을 단계적으로 확대할 계획이다. 오는 8월부터는 미성년 자녀 출입국 사실 증명서도 온라인으로 대리 발급할 수 있다. 12월부터는 그간 세대주에게만 허용됐던 초등학교 취학통지서 온라인 발급 권한을 같은 세대에 거주하는 부모로 확대한다.

윤호중 행안부 장관은 “앞으로도 관계부처와 적극 협업해 민원 불편을 최소화할 수 있도록 정부24 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.