캄보디아서 ‘리딩방 사기’ 조직원 10명 검거…증권사 사칭해 99억원 편취

캄보디아에서 주식 리딩방 사기로 약 99억원을 편취한 일당이 경찰에 검거됐다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 11일 서울 마포구 마포청사에서 브리핑을 열고 캄보디아 리딩방 사기 조직원 10명을 검거했다고 밝혔다. 이 가운데 9명은 구속 상태로, 1명은 불구속 상태로 검찰에 송치했다.

경찰에 따르면 이들은 2024년 2월부터 지난 2월까지 캄보디아에서 리딩방을 운영하면서 59명을 속여 약 99억원을 챙긴 혐의(범죄단체가입·활동 및 사기)를 받는다.

이들은 실제 주식 전문가가 운영하는 유튜브 채널 댓글창에 ‘전문가 상담 URL 주소’를 게시해 네이버 밴드(리딩방)로 유인한 후 약 1개월간 주식 투자 교육과 추천 종목을 무료로 추천해줬다. 이후 국내 증권회사 비서를 사칭한 조직원들은 ‘600% 수익’을 보장한다고 속이고 ‘AI(인공지능)가 추천하는 주’라며 허위의 주식을 추천했다.

투자를 망설이는 피해자들을 속이기 위해 이들은 ‘바람잡이’ 역할을 맡은 조직원들을 활용했다. 이들은 투자자를 사칭한 후 밴드방에서 호화로운 생활을 올리며 ‘나도 큰 수익을 얻었다’는 식으로 투자를 부추겼다. 이후 이들은 피해자들로부터 주식 매수금을 입금받으면 실제 증권사 운영 앱과 유사한 가짜 앱을 설치하게 하고 큰 수익이 나고 있는 것처럼 안심시켰다. 피해자들 중에선 의사와 세무사 등 고연봉 직업군도 있었다.

중국 국적으로 추정되는 외국인 총책은 캄보디아 현지 경찰에 검거돼 본국으로 추방됐다. 총책은 2023년 캄보디아 시아누크빌에 있는 호텔에 사무실을 구축한 후, 한국인 대상 사기를 저지르기 위해 한국인 조직원을 고용했다. 조직원들은 지역 선·후배의 소개, 현지 모집책의 포섭 활동, 인터넷 부업 광고 등으로 범죄단체에 가담한 것으로 조사됐다. 이들은 8000~1만4000달러의 수당을 받았다.

경찰은 피의자들이 취득한 범죄수익금을 특정해 2억7300만원 상당을 기소 전 추징 보전했다. 캄보디아에서 은신 중인 조직원 A씨는 지난달 말 현지에서 검거해 국내 송환을 대기 중이다.

경찰 관계자는 “최근 국내 주식 시장의 활성화에 편승해 증권회사를 사칭한 주식 투자사기가 크게 늘어나고 있다”며 “투자 관련 네이버 밴드방 링크 등 단체방에는 절대로 접속하지 말고 이들이 설치하라고 하는 증권사 앱 등은 반드시 실제 앱인지 확인할 것”이라고 당부했다.