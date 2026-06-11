부산 에코델타시티 건설 현장서 교량 무너져···노동자 2명 부상

부산 강서구 에코델타시티 건설 현장에서 교량이 무너져 노동자 2명이 다쳤다.

11일 경찰에 따르면 이날 오전 8시38분쯤 강서구 강동동 에코델타시티 3단계 3공구 조성공사 현장에서 교량 연결 작업 중 상판지지대(거더)가 무너지는 사고가 발생했다.

이 사고로 작업 중이던 A씨(40대)와 B씨(60대)가 각각 골절상과 타박상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 이들은 생명에 지장이 없는 것으로 확인됐다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.