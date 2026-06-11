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본문 요약

경북 안동시청 전 비서관이 지역 업주로부터 수천만원대 뇌물을 받고 관급자재 납품 계약 수주에 개입한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

경북경찰청은 뇌물수수 혐의로 안동시 전 비서관인 A씨를 구속 송치했다고 11일 밝혔다.

A씨는 지난해 3월 안동시 관급자재 납품 계약 과정에서 입찰에 참여한 업주 B씨로부터 8000만원 상당의 뇌물을 받고 편의를 제공한 혐의를 받는다.

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관급자재 납품 대가로 8000만원 수수 혐의···안동시 전 비서관 송치

입력 2026.06.11 14:13

수정 2026.06.11 15:14

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  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경북경찰청 전경. 경북청 제공

경북경찰청 전경. 경북청 제공

경북 안동시 소속 전직 비서관이 지역 사업가로부터 수천만원대 뇌물을 받고 관급자재 납품 계약 수주에 개입한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

경북경찰청은 뇌물수수 혐의로 안동시 전 비서관인 A씨(50대)를 구속 송치했다고 11일 밝혔다.

A씨는 지난해 3월 안동시 관급자재 납품 계약 과정에서 입찰에 참여한 업주 B씨로부터 8000만원 상당의 뇌물을 수수하고 편의를 제공한 혐의를 받는다.

경찰은 토착비리 특별단속 과정에서 A씨가 안동시 비서관으로 재직하던 중 각종 이권에 개입해 금품을 수수하고 있다는 첩보를 입수해 수사에 착수했다. 이후 A씨의 사무실로 추정되는 장소에서 띠지로 묶인 현금 다발이 전달된 정황을 포착했다.

경찰은 A씨의 주거지와 사무실 등을 압수수색해 뇌물로 추정되는 현금 7000만원과 관련 자료를 확보했다.

A씨는 2022년 지방선거 당시 권기창 안동시장 후보 선거캠프에서 활동했다. 권 시장 취임 이후에는 정무직 6급 상당의 임기제 공무원인 비서관으로 채용됐다.

김원태 경북경찰청장은 “지방정부와 연계된 이권 유착을 근절하기 위해 지속적으로 단속하겠다”고 말했다.

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