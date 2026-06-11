경기도 사용자성 회피 매뉴얼 제작···민주노총 “노동자 기만 중단하고 사과해야”

민주노총 경기도본부는 경기도가 ‘사용자성 회피 매뉴얼’을 제작한 것과 관련해 “경기도는 노동자를 기만하는 행태를 즉각 중단하고 도민과 노동자 앞에 사죄해야 한다”고 밝혔다.

민주노총 경기도본부는 11일 ‘모범사용자 의무 버린 경기도의 사용자성 지우기 꼼수를 강력히 규탄한다’는 제목의 성명서를 통해 이같이 밝혔다.

민주노총 경기도본부는 “개정 노동조합법(노란봉투법) 시행 이후 모범을 보여야 할 공공부문인 경기도가 앞장서서 자신들의 ‘사용자성’을 지우기 위한 구체적인 문구 가이드라인까지 전 부서에 하달한 사실이 드러났다”며 “경기도의 기만적인 반노동 행태를 강력히 규탄한다”고 했다.

그러면서 “매뉴얼의 중반 이후를 보면, 경기도는 하청·위탁 노동자에 대한 실질적 지배력을 은폐하기 위해 위탁계약서와 과업지시서의 문구를 하나하나 뜯어고치도록 지시하고 있다”며 “매뉴얼 스스로도 문구만 변경하고 실질적 지배관계가 유지되는 경우 사용자성 회피 의도로 해석될 수 있다고 자백하면서도, 뒤로는 공무원들에게 철저하게 사용자성을 감추는 방법론을 교육한 것”이라고 덧붙였다.

민주노총 경기도본부는 “경기도는 이미 민주노총 경기도본부와 함께 경기도의 모범사용자로서의 의무를 규정하는 ‘노정교섭 기본협약’까지 체결한 바 있다”며 “겉으로는 노동중심 사회를 외치고 모범사용자가 되겠다고 확약해 놓고, 뒤로는 개정 노조법에 따른 단체교섭 의무와 부당노동행위 형사처벌을 피하기 위해 치졸한 ‘사용자성 지우기’ 매뉴얼을 제작·배포한 행태는 경기도 노동자들에 대한 명백한 배신행위”라고 지적했다.

민주노총 경기도본부는 이번 지방선거에서 당선된 추미애 경기지사 당선인이 나서야 한다고도 했다. 민주노총 경기도본부는 “추미애 당선인은 4년간 경기도정을 이끌 책임자로서 공공부문부터 노동존중을 실천해야 할 책무가 있다”며 “추 당선인은 경기도가 뒤에서 벌이고 있는 이 기만적인 ‘사용자성 회피 매뉴얼’의 시행을 즉각 중단시키고, 경기도가 하청·위탁 노동자들의 진짜 사용자로서 성실히 교섭에 임하도록 도정을 바로잡아야 한다”고 말했다.

한편 경기도는 노동국 명의로 지난 4월 ‘개정 노동조합 및 노동관계조정법 상생협력 매뉴얼’(상생협력 매뉴얼)이라는 공식 문서를 만들어 경기도 산하기관 등에 배포했다. 하지만 상생협력 매뉴얼이라는 이름과 달리 해당 문서 내용의 상당 부분은 ‘사용자성 회피’에 맞춰져 있어 논란이 일고 있다.