‘노예 구인글’로 청소년 유인···고교 때부터 성착취물 제작한 대학생 송치

온라인 상에 청소년들을 유인해 아동성착취물을 제작·유포한 대학생이 검찰에 넘겨졌다.

경북경찰청 사이버범죄수사대는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반 혐의로 대학생 A씨를 송치했다고 11일 밝혔다.

A씨는 고등학교 1학년 때인 2022년부터 지난해 10월까지 청소년 11명을 상대로 아동성착취물 30개를 제작하고, 이 가운데 일부를 사회관계망서비스(SNS)를 통해 유포한 혐의를 받는다.

경찰에 따르면 A씨는 자신의 SNS 계정에 올린 ‘노예 구인글’을 보고 호기심에 접근한 미성년자들을 범행 대상으로 삼았다.

그는 자신을 ‘주인’, 상대를 ‘노예’로 지칭하며 신체 노출 사진 등을 요구했고, 피해자들은 별다른 대가 없이 신체 노출 사진 등을 보낸 것으로 확인됐다. 이후 A씨는 확보한 사진을 이용해 피해자들을 심리적으로 압박하며 추가 촬영을 강요한 것으로 조사됐다.

A씨는 가상사설망(VPN)을 이용해 인터넷주소(IP)를 숨기는 등 수사망을 빠져나가기도 했다고 경찰은 설명했다.

경찰은 디지털성범죄 피해자지원센터 등 관계기관과 협조해 유포된 피해 영상에 대한 삭제·차단 조치를 진행했다. 또 추가 피해자가 있는지 여부를 확인하는 등 수사를 이어가고 있다.

경찰 관계자는 “SNS에서 청소년의 호기심을 자극하는 게시물을 이용한 성범죄가 이어지고 있다”며 “개인정보나 사진 등을 함부로 전송하지 않도록 주의해야 한다”고 말했다.