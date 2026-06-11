기상청 “온실가스 감축 노력 없으면 이번 세기말 ‘산불위험’ 대폭 증가”

온실가스 감축에 실패할 경우 이번 세기 후반 국내 산불 위험이 크게 증가할 수 있다는 전망이 나왔다.

기상청이 11일 발표한 한국 봄철 산불 가능성 현황과 2100년 미래전망에 따르면, 온실가스 감축 노력이 없는 ‘고탄소 시나리오’(SSP5-8.5)에서는 이번 세기 후반(2081~2100년) 산불기상지수(FWI)가 6.22까지 상승하는 것으로 나타났다. 현재 대비 43% 증가한 수치다. 반면 온실가스 감축 노력을 통해 탄소중립에 도달하는 ‘저탄소 시나리오’(SSP1-2.6)에서는 산불기상지수가 5.62로 29% 증가하는 데 그칠 것으로 전망됐다.

산불기상지수는 최고기온, 상대습도, 강수량, 풍속 등 4가지 기상요소를 기반으로 산불이 발생 초기에 얼마나 빠르게 확산·강화될 것인지 나타낸 지수다. 산불기상지수가 클수록 봄철 산불 발생 횟수도 증가하는 경향이 있다.

특히 봄철 건조현상이 반복되는 강원 영동과 경북 지역은 산불 위험이 더욱 크게 나타날 것으로 기상청은 내다봤다. 고탄소 시나리오상 이 지역 산불기상지수는 이번 세기 후반 8 이상으로 나타나 산불 가능성이 다른 지역보다 훨씬 컸다.

고탄소 시나리오상 현재 대비 산불기상지수의 증가 폭이 가장 큰 지역은 강원이었다. 이번 세기 후반 강원지역의 산불기상지수는 현재(4.11) 대비 59% 증가한 6.52에 이를 것으로 예측된다. 충북지역 지수는 현재(4.08) 대비 47% 증가한 6.00, 수도권 지역은 현재(4.72) 대비 46% 증가한 6.87에 이를 것으로 보인다.

기상청은 지난 20년(2000~2019년)간 봄철 산불기상지수 값의 상위 5%에 해당하는 구간을 ‘극한산불기상지수’로 설정하고, 온실가스 배출 시나리오별 발생확률도 살펴봤다. 분석에 따르면 극한산불기상지수가 나타날 확률은 고탄소 시나리오에서 최대 2.7배, 저탄소 시나리오에서는 2.2배 증가했다.

심성보 기상청 기후과학부 기후위기협력팀 사무관은 “저탄소 시나리오에서도 기온 상승 등의 이유로 산불 위험이 증가하지만, 고탄소 시나리오보다는 산불 위험 증가 폭이 훨씬 낮다”며 “탄소중립을 빨리 달성할수록 산불 위험을 낮출 수 있다”고 말했다.