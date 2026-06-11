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검찰, 모텔서 출산 후 신생아 숨지게 한 20대 징역 15년 구형

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본문 요약

검찰이 모텔에서 신생아를 출산한 뒤 방치해 숨지게 한 20대에게 징역 15년을 구형했다.

모텔 업주의 신고를 받고 현장에 출동한 경찰과 소방 당국은 물이 차 있는 세면대에서 신생아를 발견했으며, 심정지 상태였던 아이는 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

검찰은 출산 직후 피해 아기를 물이 찬 화장실 세면대에 약 10분간 방치한 학대 행위가 사망으로 이어졌다고 보고 A씨를 아동학대 살해 혐의로 기소했다.

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검찰, 모텔서 출산 후 신생아 숨지게 한 20대 징역 15년 구형

입력 2026.06.11 14:51

  • 김태희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

검찰 마크.

검찰 마크.

검찰이 모텔에서 신생아를 출산한 뒤 방치해 숨지게 한 20대에게 징역 15년을 구형했다.

11일 의정부지법 형사11부(재판장 양철한) 심리로 열린 이 사건 결심공판에서 검찰은 아동학대 살해 혐의로 구속기소 된 A씨(20대)에게 징역 15년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.

검찰은 “이 사건은 피고인이 출산 직후 신생아를 물에 담가 사망에 이르게 한 것으로 결과적으로 한 생명이 출생 직후 낙태된 중대한 사안”이라며 “피고인이 임신하는 것을 원치 않았던 점이 있었지만, 범행에 이르게 된 경위, 범행의 태도 등을 종합적으로 고려했을 때 엄중한 처벌이 필요하다고 판단된다”고 말했다.

A씨 측은 살해의 고의성을 부인했다. A씨 측 변호인은 “피고인은 임신 이후 피해 아동의 생부로부터 의사를 알아봐 준다는 명목으로 금원을 보내라는 요구를 받았다”라며 “피고인은 금원을 편취당한 피해자이기도 하다”라고 주장했다. 이어 “출산 직후 하혈과 패닉 상태에서 적절히 대응하지 못했을 뿐 살해의 고의로 피해 아동을 방치한 것이 아니다”라고 덧붙였다.

A씨는 최후 진술에서 “그냥 아이가 보고 싶은 것 말고는 없다”고 말했다.

A씨는 지난해 12월 13일 오후 의정부시의 한 모텔 객실에서 자신이 낳은 아기를 숨지게 한 혐의를 받는다. 모텔 업주의 신고를 받고 현장에 출동한 경찰과 소방 당국은 물이 차 있는 세면대에서 신생아를 발견했으며, 심정지 상태였던 아이는 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

검찰은 출산 직후 피해 아기를 물이 찬 화장실 세면대에 약 10분간 방치한 학대 행위가 사망으로 이어졌다고 보고 A씨를 아동학대 살해 혐의로 기소했다.

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