경기당 7628억원, 총 76조원이 몰린다···베팅액, 월드컵 사상 ‘역대 최고’

2022 카타르월드컵 53조3960억원보다 약 150억 달러인 22조8840억원 증가

2026 북중미 월드컵이 역대 최대 규모의 스포츠 베팅 이벤트가 될 것이라는 전망이 나왔다.

영국 BBC는 11일 금융서비스 기업 맥쿼리(Macquarie)의 분석을 인용해 이번 월드컵 기간 전 세계에서 약 500억 달러(약 76조2800억원) 규모의 베팅이 이뤄질 것으로 예상된다고 보도했다.

이는 2022 카타르 월드컵 당시 집계된 350억 달러(약 53조3960억원)보다 약 150억 달러(약 22조8840억원) 증가한 수치다. 경기당 평균 베팅 규모는 약 5억 달러(약 7628억원)에 달할 것으로 전망됐다.

맥쿼리의 채드 베니언 애널리스트는 베팅 규모 증가의 가장 큰 요인으로 참가국 확대를 꼽았다. 이번 대회는 기존 32개국 체제에서 48개국 체제로 확대되면서 경기 수가 64경기에서 104경기로 늘어났다.

미국, 캐나다, 멕시코가 공동 개최하는 이번 대회의 시간대 역시 유럽과 중남미, 아프리카 시청자들에게 비교적 유리해 전 세계 시청률 상승과 함께 베팅 수요 확대를 이끌 것으로 분석됐다.

미국 스포츠 베팅 시장의 성장도 영향을 미쳤다. 미국 내 스포츠 베팅이 가능한 인구 비율은 2022년 약 40%에서 현재 65% 수준으로 증가했다. 이번 대회는 미국 인구의 과반수가 합법적으로 스포츠 베팅에 참여할 수 있는 첫 월드컵이 될 전망이다.

다만 도박 중독 예방 단체들은 우려의 목소리를 내고 있다.

미국 시민단체 스톱 프레더토리 갬블링(Stop Predatory Gambling)의 레스 버널 대표는 “수십만 명의 사람들이 월드컵 기간 도박으로 인해 심각한 부채와 재정적 어려움을 겪을 수 있다”며 “장기적으로 스포츠 베팅 이용자 대부분이 손실을 본다”고 경고했다.

영국 도박 개혁 운동가 맷 자브-커즌도 월드컵 베팅 이용자들이 카지노 게임 등 중독성이 더 강한 상품으로 유입될 가능성이 있다고 지적했다.

한편 미국에서는 온라인 예측시장(prediction market)에 대한 규제 강화 움직임도 나타나고 있다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 테러, 암살, 전쟁, 도박, 불법 행위 등을 대상으로 한 예측성 베팅 상품을 제한하는 방안을 추진 중이다.

예측시장은 이용자들이 특정 사건의 발생 여부를 두고 거래하는 방식으로 운영되며, 최근 이란 전쟁이나 우크라이나 전쟁 등을 대상으로 한 상품이 논란을 빚은 바 있다.

논란이 커지자 예측시장 업체 칼시(Kalshi)는 관련 상품 운영을 중단했으며, 경쟁사인 폴리마켓(Polymarket)은 해당 상품을 유지하고 있지만 별도 수수료는 받지 않고 있다고 BBC는 전했다.