“일본 ‘가미카제’ 응원 제보를”···서경덕 교수 “남아공·카타르 이어 또 나온다면 FIFA가 막아야”

서 교수 “등장 땐 전 세계 기자단에 고발 예정”

서경덕 성신여대 교수는 12일 개막하는 2026 북중미 월드컵에 일본 측의 ‘가미카제’(神風) 응원을 막아야 한다고 주장했다.

서 교수는 11일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “남아프리카공화국, 카타르 월드컵에 이어 가미카제 응원이 나온다면 국제축구연맹이 막아야 한다”며 “가미카제 응원이 등장하면 FIFA 측에 알리고, 전 세계 기자단에 고발할 예정”이라고 말했다.

가미카제는 제2차 세계대전이 끝날 무렵 폭탄이 실린 전투기를 몰고 적군의 전함 등에 충돌한 일본의 자폭 특공대를 말한다.

서 교수는 2022년 카타르 월드컵 당시 일본 응원단이 욱일기 응원을 할 때 경기장 안전요원들이 곧바로 제지했으나, 또 다른 경기에서는 일본 응원단이 가미카제 티셔츠를 들고 응원하는 모습이 포착됐다고 소개했다.

2010년 남아공 월드컵 때는 일본 측 응원단에서 가미카제 머리띠를 둘러매고 응원을 해 논란이 됐다고도 했다.

그는 “남아공, 카타르에 이어 이번 북중미 월드컵에서도 ‘가미카제’ 응원이 나온다면 FIFA는 반드시 이를 제지해야 할 것”이라면서 “세계적인 공론화를 통해 월드컵 무대에서 가미카제 응원이 등장하지 않도록 조치를 취할 것이다. 월드컵 현장이나 TV 화면에서 가미카제 응원을 발견하면 즉시 제보해 달라”고 요청했다.