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“국민 60% 대형마트 의무휴업 완화해야…새벽배송 허용은 65%”

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본문 요약

국민 10명 중 6명은 대형마트 의무휴업 규제를 폐지·완화해야 한다는 주장에 동의했다.

유통학회에 따르면 대형마트 의무휴업 규제를 폐지해야 한다고 답한 비율은 28.7%였다.

또 '완화해야 한다'는 답이 30.8%로 규제를 폐지하거나 완화해야 한다고 생각하는 국민이 59.5%였다.

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“국민 60% 대형마트 의무휴업 완화해야…새벽배송 허용은 65%”

입력 2026.06.11 15:20

  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

유통학회 제공 사진 크게보기

유통학회 제공

국민 10명 중 6명은 대형마트 의무휴업 규제를 폐지·완화해야 한다는 주장에 동의했다.

한국유통학회는 전국 성인 남녀 2000명을 대상으로 지난 4월 1∼5일 모바일 설문 조사결과를 11일 발표했다.

유통학회에 따르면 대형마트 의무휴업(매월 격주 휴무) 규제를 폐지해야 한다고 답한 비율은 28.7%였다. 또 ‘완화해야 한다’는 답이 30.8%로 규제를 폐지하거나 완화해야 한다고 생각하는 국민이 59.5%였다. 현행대로 유지해야 한다는 답은 30.4%였다.

‘의무 휴업은 전통시장과 골목상권 보호를 위해 필요하다’는 주장에 대해서는 26.9%가 공감했다. 비공감 비율은 39.8%였다.

대형마트 영업시간 규제에 대해서는 규제 완화(32.0%), 현행 유지(30.4%), 규제 폐지(26.8%) 순으로 답했다.

대형마트 새벽배송을 허용해야 한다는 답은 65.1%였다. 허용하지 말아야 한다는 응답은 15.8%에 불과했다.

다만 대형마트의 시장 확대에 대해서는 의견이 엇갈렸다. 전통시장 반경 1㎞ 이내에 대형마트 출점을 제한하는 규제에 대해서는 강화 및 유지(46.5%)가 완화 및 폐지(43.1%)보다 높았다.

최근 1개월간 생필품을 구매(중복 응답)한 곳은 오프라인 대형마트가 89.8%를 차지했고 온라인 플랫폼 75.0%, 편의점 46.6%, 전문점 39.1%, 전통시장 37.7% 등의 순이었다.

대형 유통업이 위기라고 느끼는 응답비율은 75.8%였다.

장명균 유통학회 연구책임 교수는 “지난 10여년간 유지돼온 대형마트 규제 정책을 재검토하고 향후 유통산업 정책의 방향을 규제유지 중심에서 소비자 중심으로 전환할 필요가 있다”고 말했다.

이번 설문조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.19%포인트였다.

유통학회 제공 사진 크게보기

유통학회 제공

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