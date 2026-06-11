스페이스X 상장에 임직원 4400명 ‘백만장자’로···머스크는 첫 ‘조만장자’

일론 머스크의 우주 항공기업 스페이스X가 기업공개(IPO)를 앞둔 가운데 4400명 넘는 전·현직 임직원이 백만장자 반열에 오를 것이라는 전망이 나왔다. 창업자인 머스크는 세계 최초의 ‘조만장자’가 될 가능성이 높다.

뉴욕타임스(NYT)는 10일(현지시간) 샌프란시스코 소재 투자 플랫폼 힐닷컴을 인용해 이같이 보도하며 이 가운데 400명은 1억달러(약 1500억원) 이상의 자산을 갖게 될 것이라고 전했다.

스페이스X에는 현재 약 2만2000명의 직원이 있다. 전직 직원도 수백명에 달한다.

머스크는 세계 최초의 조만장자가 될 것으로 보인다. 스페이스X의 IPO 공모가는 주당 135달러로 제시됐는데, 이를 기준으로 머스크가 보유한 스페이스X 지분 가치는 8665억달러로 추산된다. NYT는 “머스크 외에도 그의 친구나 실리콘밸리의 벤처캐피털, 사모펀드 그리고 투자자들도 수십억달러의 수익을 올릴 것으로 예상된다”고 설명했다.

힐닷컴 창업자 겸 최고경영자(CEO)인 앤드루 벤슨은 “대부분 IPO에서는 창업자들만 억만장자가 되는 경우가 많다”며 “1억달러 이상 자산을 보유하게 될 사람이 400명에 달하는 것은 매우 이례적”이라고 말했다.

NYT가 만난 ‘예비 백만장자’에는 스페이스X 엔지니어 개빈 프티(42)도 그중 한 명이다. 2012년에 입사한 그는 회사 보너스를 현금 대신 주식으로 받았다. 이후 비상장 주식 일부를 외부 투자자에 매각하기도 했지만 현재 5만주 이상 가지고 있다. 그는 이번 상장을 “코카콜라 혹은 구글의 IPO”에 비유했다.

하지만 모든 직원이 주식을 끝까지 보유한 것은 아니라고 NYT는 전했다. 일부는 스페이스X 상장 가능성을 낮게 보고 보유 주식을 레스토랑 상품권 등과 맞바꾼 것으로 알려졌다.