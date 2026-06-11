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본문 요약

한국전쟁 당시 학업을 중단하고 전장으로 향했던 경북 지역 학도병들의 흔적이 75년 만에 학교 학적부에서 확인됐다.

현재까지 고등학교 32곳의 학적부 1만5132건을 조사한 결과 학도병 참전으로 추정되는 기록 615건이 발견됐다.

현재 중학교와 미조사 고등학교 학적부에 대한 조사가 진행 중인 만큼 학도병 관련 기록은 더 늘어날 것으로 보인다.

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75년 만에 학적부서 되살아난 학도병 이름들···경북교육청 615건 발굴

입력 2026.06.11 15:48

수정 2026.06.11 16:04

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  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한국전쟁 당시 학도병으로 참전한 것으로 추정되는 학생의 학적부. 경북교육청 제공

한국전쟁 당시 학도병으로 참전한 것으로 추정되는 학생의 학적부. 경북교육청 제공

한국전쟁 당시 학업을 중단하고 전쟁터로 향했던 경북지역 학도병들의 흔적이 75년 만에 학적부를 통해 확인됐다. 일부 학적부에서는 여학생들의 종군 기록도 발견됐다.

경북교육청은 중·고등학교 학적부 전수조사를 통해 한국전쟁 당시 학도병 참전으로 추정되는 기록 615건을 발굴했다고 11일 밝혔다.

이번 조사는 나라를 위해 헌신했지만 이름조차 제대로 남기지 못한 학도병들의 존재를 공식 기록으로 남기기 위해 추진됐다. 경북교육청은 2022년 학적부 전산화 과정에서 1950년 전후 제적생 기록과 일부 제적부의 ‘학병’ 표기에 주목해 조사에 착수했다.

조사 대상은 1951년 이전에 개교한 중학교와 1953년 이전 개교한 고등학교 등 121곳이다. 지금까지 고등학교 32곳의 학적부 1만5132건을 조사한 결과, 학도병 참전으로 추정되는 기록 615건이 발견됐다. 학적부 조사가 마무리되지 않은 만큼 학도병 관련 기록은 더 늘어날 것으로 보인다.

학적부에서는 ‘징집으로 입대’ ‘응소’ ‘학병’ ‘학도의용대원’ ‘상이제대’ ‘종군 중 복교 졸업’ 등 전쟁 당시 학생들의 입대와 복귀 과정을 보여주는 기록이 확인됐다. 포항고 한 학생의 학적부에는 ‘출정 시 복부관통’이라는 문구가 적혀 있어 전쟁의 참상을 짐작케 했다.

특히 ‘미군 제7사단 31연대 소속 콜롬비아 통변’이라는 기록도 발견됐다. 통변은 통역 또는 의사소통 지원 역할로 당시 학생들이 외국군과의 연락과 문서 전달, 현장 의사소통 등에서 중요한 임무를 수행했음을 보여주는 증거가 될 수 있다.

이밖에 김천여중과 상주여중에서는 ‘현역군인으로 복무’ ‘종군’ 등의 기록이 확인돼 그동안 상대적으로 주목받지 못했던 여성 학도병의 존재를 보여주는 자료로 평가됐다.

경북교육청 관계자는 “이번 조사는 개인의 기억에 의존해 왔던 학도병 역사를 공식 기록을 통해 확인하고 복원하는 데 의미가 있다”며 “아직 조사가 이뤄지지 않은 학교들의 학적부도 지속적으로 확인해 학도병들의 삶과 활동을 체계적으로 기록해 나가겠다”고 말했다.

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