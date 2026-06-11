JW중외제약, 희귀 신경발달장애 치료제 연구 공개…희귀의약품 시장 활성화될까

희귀 신경발달장애 치료제 후보물질 ‘DDC-02’ 정치권, 희귀의약품 원료 수입 제한 완화 추진

JW중외제약이 희귀 신경발달장애 치료제 후보물질 연구 성과를 공개했다. 희귀의약품 원료로 사용하는 향정신성의약품 수입 제한을 완화하는 법안이 국회에서 발의되는 등 제약 업계 희귀의약품 개발에 탄력이 붙을지 주목된다.

JW중외제약은 미국 보스턴에서 지난 9일(현지시간)부터 진행된 세계 최대 규모 희귀의약품 전문 콘퍼런스 ‘WODC USA 2026’에서 희귀 신경발달장애 치료제 후보물질 ‘DDC-02’ 비임상 연구 성과를 발표했다고 11일 밝혔다.

이번 발표에선 피트-홉킨스 증후군(PTHS), 취약 X 증후군(FXS), 레트 증후군(RTT) 등 서로 다른 유전적 원인으로 발생하는 희귀 신경발달장애 동물모델에서 DDC-02가 공통으로 인지와 행동 기능을 회복시키는 내용이 소개됐다.

DDC-02는 JW중외제약이 자체 발굴한 경구용 저분자 신약 후보물질이다. 신경발달과 신경회로 기능에 관여하는 신호전달 경로를 조절하는 역할을 한다. JW중외제약은 “DDC-02는 신경회로 기능에 영향을 미쳐 인지와 행동 기능을 개선할 수 있음을 보여준다”고 설명했다.

JW중외제약은 DDC-02 첫 임상 적응증으로 피트-홉킨스 증후군을 검토하고 있다고 밝혔다. 2028년 글로벌 다국가 임상시험 진입을 목표로 하고 있다. 이후 취약 X 증후군, 레트 증후군 등 각종 희귀 신경발달장애로 적응증을 확대하겠다고 밝혔다.

희귀의약품 시장은 성장세에 있다. 식품의약품안전처가 올해 4월 발간한 ‘2025년 허가보고서’를 보면 지난해 허가된 의약품은 총 1397개였다. 희귀 생물의약품은 16개가 허가됐다. 품목 수 기준으로 최근 5년 기준으로 가장 많았다. 업계에 따르면 간질성 폐 질환 치료 목적의 희귀의약품이 주를 이뤘다.

국회 보건복지위원회 소속 서미화 더불어민주당 의원은 지난 4일 신약이나 희귀의약품, 국가필수의약품 등의 원료로 사용하는 마약 또는 향정신성의약품 수입 제한을 완화하는 내용의 마약류 관리에 관한 개정안을 발의했다.

현행법은 식품의약품안전처장이 마약류 수입 품목 허가 과정에서 특정 지역이나 품목에 대해 허가 또는 지정을 제한할 수 있도록 하고 있다. 개정안은 희귀의약품 등의 원료로 사용하기 위해 마약 또는 향정신성의약품을 수입하는 경우엔 제한하지 않도록 하는 내용을 담고 있다.