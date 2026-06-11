전북, 전국 첫 ‘AI 건설·로봇 혁신센터’ 유치···스마트건설 거점 구축

국토부·지자체·연구기관 등 5자 업무협약… 지역 중소기업 기술 실증 및 육성 지원

전북도가 건설산업의 인공지능(AI) 전환을 이끌 ‘AI 건설·로봇 혁신센터’를 전국 최초로 유치했다. 수도권과 대기업에 집중됐던 스마트건설 기술을 지역 중소기업으로 확산시키는 거점 구축이 본격화될 전망이다.

전북도는 11일 전북대에서 국토교통부, 한국건설기술연구원, 전주시, 전북대와 혁신센터 설립을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

혁신센터는 지역 스마트건설 산업 생태계를 육성하는 핵심 플랫폼 역할을 맡는다. 유망 AI 건설기업을 발굴해 입주를 지원하고 대학·연구기관과 연계한 연구개발(R&D), 시제품 제작, 기술 실증(PoC)까지 지원한다. 기술 개발에서 현장 검증, 사업화로 이어지는 전 과정을 한 곳에서 지원하는 구조다.

협약에 따라 국토교통부는 스마트건설 기술의 지역 확산을 위한 정책 수립과 제도 개선을 총괄한다. 한국건설기술연구원은 입주 기업의 연구개발 고도화와 사업화, 투자 유치, 해외 진출을 지원한다. 전북도와 전주시, 전북대는 센터 공간 제공과 기업 지원 사업, 전문인력 양성을 담당한다.

이번 혁신센터는 AI와 로봇 기술을 건설 현장에 접목해 생산성과 안전성을 높이는 스마트건설 정책의 지역 거점으로 평가된다. 그동안 스마트건설 연구개발과 실증사업이 수도권과 대형 건설사 중심으로 추진돼 온 만큼 지역 기업의 기술 개발과 사업화 기반을 넓히는 계기가 될 것으로 전망된다.

김윤덕 국토교통부 장관은 “스마트건설 성과를 지방과 중소기업으로 확산하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “권역별 광역센터를 지속해서 확대해 건설산업의 AI 전환을 촉진하고 국가 균형 발전에도 기여하겠다”고 말했다.

노홍석 전북도 행정부지사는 “전국 최초로 조성되는 혁신센터가 지역 대학과 기업, 연구기관이 함께 성장하는 혁신 거점이 될 것”이라며 “기술 개발과 사업화, 인재 양성을 연계해 AI 기반 스마트건설 생태계를 구축하겠다”고 밝혔다.