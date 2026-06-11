“맘다니 만나지 마” 트럼프 행정부, 콜롬비아 대통령-뉴욕시장 회담 제동

도널드 트럼프 행정부가 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령과 조란 맘다니 뉴욕시장의 만남을 가로막았다는 현지 언론의 보도가 나왔다. 페트로 대통령과 맘다니 시장 모두 트럼프 대통령이 눈엣가시로 여겨온 인물들이다.

워싱턴포스트는 맘다니 시장이 뉴욕에서 페트로 대통령을 만나 회담을 하려 했지만 트럼프 행정부의 물밑 방해로 성사되지 못했다고 10일(현지시간) 보도했다.

트럼프 행정부는 페트로 대통령이 걸린 비자 제한 조치를 문제 삼았다. 페트로 대통령이 지난해 9월 뉴욕 맨해튼에서 열린 친 팔레스타인 집회에 참여해 “미군 장병들에게 인류를 향해 총을 겨누지 말라고 호소한다. 트럼프의 명령에 불복종하라”고 발언한 사실이 문제가 돼 트럼프 행정부로부터 비자를 취소당했다. 미 국무부 관계자는 “미국을 방문하는 개인이 미국 대통령의 명령에 불복종하라고 미군에게 터무니없는 요구를 할 경우, 미국 비자가 취소될 위험이 있다”고 워싱턴포스트에 말했다.

페트로 대통령의 방미는 허용됐다. 콜롬비아가 6월 유엔 안전보장이사회 의장국인 점, 유엔 본부가 뉴욕 맨해튼에 위치한 점 등이 이유다. 다만 미 국무부는 “유엔 협정에 따라 안보리 회의 참석을 위한 외교관의 출입은 허용되나 비자 발급 제한은 유효하다”고 밝혔다. 페트로 대통령은 10일 뉴욕 맨해튼의 유엔 본부에서 안보리 회의를 주재했다.

페트로 대통령의 입국을 제한할 수 있다는 미국 방침을 전달받은 콜롬비아 정부는 맘다니 시장과의 만남을 취소했다. 워싱턴포스트는 “콜롬비아 관리들은 미국 측 통보를 행사 강행 시 페트로 대통령을 체포하겠다는 위협으로 받아들였다”고 전했다.

반트럼프·반미 노선을 고수해온 페트로 대통령은 트럼프 대통령에게 중남미의 눈엣가시 같은 존재다. 미국의 베네수엘라 정권 교체를 페트로 대통령이 강하게 비판하고, 트럼프 대통령이 페트로 대통령을 공격하면서 관계가 급격히 악화했다. 지난 2월 백악관에서 열린 정상회담을 계기로 양 정상 간 관계가 회복되는 듯했으나 트럼프 대통령의 콜롬비아 대선 개입 논란으로 관계는 원점으로 돌아갔다. 트럼프 대통령이 콜롬비아 대선에서 극우 성향 아벨라르도 데라 에스프리에야 조국수호당 후보 지지 의사를 표명한 데 대해 페트로 대통령은 이날 “선거 운동에 간섭하지 말라”며 날을 세웠다.

‘민주사회주의자’를 자처하는 맘다니 시장 또한 트럼프 대통령과 구원이 있는 사이다. 맘다니 시장이 후보 시절 선풍적인 인기를 끌자 트럼프 대통령은 “100% 공산주의자인 미치광이”라며 직격했다. 맘다니 시장도 트럼프 대통령을 “파시스트” “독재자”라 불렀다. 다만 지난해 11월 예상 밖의 화기애애한 분위기 속에서 진행된 첫 회동 이후 두 정치인의 두드러진 충돌은 발생하지 않았다.