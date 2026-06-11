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‘강남권 택지’ 서리풀1지구 이어 2지구에도 2000가구 공급…원주민 갈등은 ‘숙제’

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본문 요약

서울 서초구 우면동 일대에 2000가구를 공급할 수 있는 공공택지가 조성된다.

국토교통부는 11일 "우면동 일대 19만㎡ 규모 '서울서리풀2 공공주택지구'를 새로 지정해 주택 2000호를 추가 공급한다"고 밝혔다.

서리풀2지구는 2024년 11월 당시 그린벨트 해제를 통해 확보한 전체 2만호 규모 '강남 생활권' 공공택지 중 하나다.

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‘강남권 택지’ 서리풀1지구 이어 2지구에도 2000가구 공급…원주민 갈등은 ‘숙제’

입력 2026.06.11 16:08

  • 허남설 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 서리풀지구. 국토교통부 제공

서울 서리풀지구. 국토교통부 제공

서울 서초구 우면동 일대에 2000가구를 공급할 수 있는 공공택지가 조성된다. 정부는 2년6개월 내 착공을 목표로 ‘공급 속도전’을 벌인다는 계획이나 일부 주민이 택지 수용에 반발하고 있어 진통도 예상된다.

국토교통부는 11일 “우면동 일대 19만㎡ 규모 ‘서울서리풀2 공공주택지구’(서리풀2지구)를 새로 지정해 주택 2000호를 추가 공급한다”고 밝혔다.

서리풀2지구는 2024년 11월 당시 그린벨트(개발제한구역) 해제를 통해 확보한 전체 2만호 규모 ‘강남 생활권’ 공공택지 중 하나다. 앞서 지하철 신분당선 청계산입구역 인근 서리풀1지구는 지난 2월 202만㎡ 규모 택지로 지정돼 1만8000가구가 공급될 예정이다.

국토부는 “서리풀2지구는 강남 도심으로의 우수한 접근성과 우면산 등 양호한 주변 자연환경을 두루 갖춘 입지”라며 “서리풀1지구와 함께 양재·강남 일대 첨단산업을 지원하는 직주근접형 주거단지로 조성할 계획”이라고 했다.

국토부는 ‘신속한 공급’을 강조하고 있다. 서리풀2지구가 지구로 지정되기 전부터 지구계획 수립에 착수했으며, 부지 조성 단계에 들어가면 주택 설계 작업도 바로 시작할 예정이다. 지구 지정부터 주택 착공까지 통상 4년8개월이 걸리는 기간을 2년 이상 단축해 2년6개월 만인 2028년 12월에 착공한다는 계획이다. 서리풀1지구 역시 김윤덕 국토부 장관 지시에 따라 지구 지정을 기존 3월에서 2월로 한달 앞당겼다.

변수는 주민 반발이다. 서리풀2지구에 포함되는 우면동성당 교인들과 식유촌·송동마을 주민들은 줄곧 택지 제척을 요구해왔다. 서리풀1지구에 속한 새정이마을 주민들도 대책위원회를 꾸려 지구 지정의 절차상 하자를 주장하며 행정소송을 제기한 상태다.

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