하루 앞으로 다가온 한국 vs 체코 [2026 FIFA 북중미 월드컵]

2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 체코의 경기가 하루 앞으로 다가왔다.

10일(현지 시간) 한국 대표팀은 팀 훈련장인 치바스 베르데 바예 경기장에서 훈련을 진행했다. 미국 텍사스주에서 훈련을 시작했던 체코팀은 이날 결전지인 멕시코 과달라하라에 입성했다. 이후 인근 사포반 스포츠 아레나에서 훈련을 진행했다.

다음은 한국과 체코의 주요 훈련 장면이다.