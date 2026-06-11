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아이돌·야구 관람권 1642장 ‘무더기 예매’···14배 되판 ‘매크로 암표상’ 송치

입력 2026.06.11 16:31

수정 2026.06.11 16:38

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AI 생성 이미지.

AI 생성 이미지.

인기 아이돌 공연과 프로야구 관람권을 대량으로 사들인 뒤 비싸게 되팔아 수익을 올린 30대가 검찰에 넘겨졌다.

광주경찰청 사이버범죄수사대는 공연법 위반과 국민체육진흥법 위반 등 혐의로 30대 A씨를 불구속 송치했다고 11일 밝혔다.

A씨는 2023년 7월부터 지난 3월까지 타인 명의의 계정 44개를 이용해 아이돌 공연과 프로야구 관람권 1642장을 예매한 혐의를 받고 있다.

A씨는 자동 반복 프로그램인 ‘매크로’를 쓰거나 예매 대리업자를 동원해 관람권을 사들인 것으로 조사됐다.

A씨는 이런 방식으로 사들인 관람권을 거래 사이트에서 정가의 2~14배 가격에 되팔았다. 경찰은 A씨가 6억2800만원 상당의 매출을 올리고, 이 가운데 2억5000만원가량을 순수익으로 챙긴 것으로 보고 있다.

경찰은 범죄수익금에 대해 추징보전을 신청하고 환수 절차에 들어갔다.

경찰 관계자는 “공연이나 프로야구 관람권 예매에 매크로 프로그램을 이용하는 행위는 명백한 불법”이라며 “암표 없는 관람 환경을 만들기 위해 위법 행위에 엄정 대응하겠다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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