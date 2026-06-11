우크라이나군이 전투용으로 개량한 무인기(드론)로 전선 근거리부터 1000㎞ 이상 후방까지 러시아를 압박하고 있다. 병사들의 전투가 치러지는 곳은 ‘킬존’(살상구역)으로 만들어 차단하고, 중거리의 물류망을 공격하면서 러시아 심층부의 에너지 시설까지 타격하는 다층 공세가 이뤄지고 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 10일(현지시간) 우크라이나군이 개량 엔진·배터리와 스타링크(위성) 통신, 인공지능(AI) 표적 식별 기능을 탑재한 드론으로 전선 후방의 비장갑 수송 트럭과 열차를 집중 타격하는 ‘물류 봉쇄’ 작전을 수행 중이라고 보도했다. 이 공세로 러시아군에 연료 부족이 발생하고 병력 교대도 어려워지면서 전선 활동이 줄어들고 있다고 NYT는 전했다.

우크라이나는 자국 드론 공장 생산량을 늘려 현재 월 5000회 이상의 중·장거리 타격이 가능한 수준에 도달했다. 미하일로 페도로프 우크라이나 국방장관은 지난달 전선 50㎞ 이상 후방 타격 횟수가 4월 대비 두 배로 늘었다고 밝혔다. 우크라이나 오픈소스 조사 프로젝트 토치니는 5월 한 달간 전선에서 30~160㎞ 떨어진 군용 차량과 보급망 구조물에 대한 타격 130건의 위치를 특정했다.

이 같은 공세는 ▲전선 킬존(근거리) ▲물류 봉쇄(중거리) ▲에너지·군수 공장 타격(원거리) 세 축이 동시에 작동하는 구조다. 미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)는 최근 분석에서 “전쟁의 새 국면 진입”으로 평가했다고 NYT는 전했다. 또 우크라이나 연구그룹 딥스테이트를 인용해 “5월은 2023년 이후 처음으로 러시아가 순 영토 손실을 기록한 달”이라고 보도했다. 올렉산드르 시르스키 우크라이나군 총사령관은 “5월 한 달간 약 104㎢를 탈환했다”고 밝혔다.

다만 우크라이나의 상황이 낙관적이지만은 않다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 패트리엇 방공 요격 미사일 재고가 위기 수준에 달했다고 경고했으며, 러시아는 이 취약점을 이용해 키이우 등 주요 도시를 계속 타격하고 있다. 우크라이나 드론 공세의 지속 가능성은 무기 생산 확대에 달려 있다는 평가도 나온다. 페도로프 장관은 지난달 ‘물류 봉쇄’ 작전용 무기 개발에 1억1300만달러 이상을 투입하겠다는 계획을 발표했다.

독일 드론 기업 퀀텀 시스템즈의 플로리안 자이벨 공동대표는 프랑크푸르터 알게마이네 차이퉁(FAZ)과의 인터뷰에서 “우크라이나의 물류망 공격으로 러시아가 점령한 크림반도에서는 이미 연료 배급제가 시작됐다”며 “최근 이뤄진 러시아의 우크라이나 도시 대규모 타격은 일종의 절박한 행동”이라고 말했다. 자이벨 대표는 “이 상황이 계속되면 러시아는 실제로 전쟁에서 질 수 있다는 걸 분명히 알고 있다”고 말했다.