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롯데그룹은 최근 롯데호텔 부산에서 진행한 '2025 상반기 롯데 잡 카페 인 부산'에 지역 청년 200여 명이 참석한 가운데 성황리에 마쳤다고 11일 밝혔다.

그동안 31개 주요 계열사가 참여해 약 5000명의 지역 청년에게 양질의 채용 정보를 제공했다.

부산에서 롯데 그룹은 유통, 관광, 건설, 식품 등 23개 계열사, 176개의 사업장을 운영하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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롯데그룹, 부산서 14번째 취업설명회··· 지역 청년 200명 몰렸다

입력 2026.06.11 17:40

수정 2026.06.11 18:20

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  • 김준용 기자

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부산 부산진구 롯데호텔 부산에서 지난 5일 열린 ‘2026년 상반기 롯데 잡카페 인 부산’ 행사에서 롯데 계열사 현직 실무진이 부산 지역 청년들을 상대로 멘토링 행사를 진행하고 있다. 롯데그룹 제공

부산 부산진구 롯데호텔 부산에서 지난 5일 열린 ‘2026년 상반기 롯데 잡카페 인 부산’ 행사에서 롯데 계열사 현직 실무진이 부산 지역 청년들을 상대로 멘토링 행사를 진행하고 있다. 롯데그룹 제공

롯데그룹은 최근 롯데호텔 부산에서 진행한 ‘2025 상반기 롯데 잡 카페 인 부산’에 지역 청년 200여 명이 참여하는 등 성황리에 마쳤다고 11일 밝혔다.

이 행사에는 롯데백화점·롯데건설 등 10개 계열사 실무진과 인사 담당자가 참여했다.

롯데 측은 이날 현직 직원이 본인의 직무 경험을 바탕으로 구직자에게 맞춤형 피드백을 제공하는 ‘직무 멘토링’이 가장 인기였다고 전했다. 또한 자기소개서 작성과 면접 특별 강의가 진행된 곳에도 빈자리가 없을 정도로 많은 인파가 몰렸다고 롯데그룹 측은 밝혔다.

롯데그룹은 지난 2일부터 진행 중인 수시채용에 맞춰 각 계열사 인재상과 취업 전형 준비 팁도 공유했다. 부산 출신 입사자가 직접 멘토로 참여해 후배 지원자들에게 합격 노하우를 전수하기도 했다.

매년 6월과 12월 부산에서 진행되는 이 행사는 올해로 14번째를 맞았다. 그동안 31개 주요 계열사가 참여해 약 5000명(누적)의 지역 청년에게 채용 정보를 제공했다.

부산에서 롯데그룹은 유통·관광·건설·식품 등 23개 계열사, 176개의 사업장을 운영하고 있다. 롯데 측은 직·간접 고용 규모가 2만 명이 넘을 것으로 자체 추산한다.

롯데 관계자는 “앞으로도 부산 지역 사업장의 탄탄한 인프라를 바탕으로 청년들이 성장할 수 있는 일자리를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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