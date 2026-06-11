경찰, 빗썸 대표 피의자 입건···김병기 차남 ‘취업 청탁’ 의혹

김병기 무소속 의원 관련 의혹을 수사 중인 경찰이 김 의원 차남의 취업 청탁을 승낙한 혐의로 가상화폐거래소 빗썸 대표를 입건해 수사 중인 것으로 확인됐다. 경찰은 빗썸 측이 김 의원의 청탁에 따라 김 의원 전직 보좌진도 비공식 자문역으로 위촉한 것으로 보고 수사하고 있다.

11일 경향신문 취재를 종합하면, 김 의원 의혹을 수사해 온 서울경찰청 공공범죄수사대는 최근 이재원 빗썸 대표이사를 뇌물공여 등 혐의로 입건해 수사하고 있다.

경찰은 김 의원 관련 의혹을 폭로한 전직 보좌진을 조사하면서 김 의원이 2024년 11월 이 대표와 회동하며 차남의 취업을 청탁했다는 취지의 진술을 확보했다. 앞서 국회 정무위원회 소속이었던 김 의원이 차남 취업을 대가로 빗썸의 경쟁사인 두나무의 독과점 문제를 지적한 정황은 경향신문 보도로 알려졌다.

이외에도 경찰은 김 의원이 자신의 의원실에서 일했던 또다른 보좌진 A씨의 취업을 빗썸 측에 부탁한 의혹을 조사하고 있다. A씨는 김 의원 관련 의혹을 폭로한 전직 보좌진의 후임으로 지난해 상반기부터 김 의원 보좌진으로 일하다 지난해 6월 퇴직했다. 이후 A씨는 지난해 9월부터 빗썸에서 비공식 자문역으로 위촉돼 일하고 있다.

경찰은 현재 A씨의 빗썸 취업 과정에서 청탁이 있었는지와 빗썸과 관련한 대가성 의정활동이 있었는지 등을 들여다보고 있다. 경찰은 최근 빗썸 관계자를 불러 A씨 관련해 조사를 진행했다. 이어 지난 8일 서울 강남구 빗썸 본사 등을 압수수색하면서 영장에 이 대표를 뇌물공여 혐의 피의자로 적시했다.

빗썸 측은 관련 혐의를 부인했다. 빗썸 관계자는 “(A씨는) 신사업 추진 과정에서 네트워킹을 비공식적으로 수행 중”이라며 “정식 고용·고문 계약을 체결한 바 없고, 어떤 정기적·금전적 대가를 지금한 사실이 없다”고 밝혔다. 그러면서 “(A씨가) 당사 자문을 시작한 시점은 의혹 당사자(김 의원 차남)가 퇴사한 이후”라며 “(김 의원 의혹과는) 시기적·내용적으로도 전혀 무관하다”고 했다.