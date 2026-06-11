한화오션, KDDX 선도함 사업자로 사실상 낙점

방사청, 상세설계 및 선도함 건조 사업 제안서 평가 0.6점 차이로 HD현대중공업 앞선 것으로 전해져

한화오션이 정부의 한국형 차기 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조 사업자로 사실상 선정됐다.

11일 정부와 방산업계 등에 따르면 방위사업청은 이날 KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업 제안서 평가를 마무리하고 수주 경쟁을 펼쳤던 한화오션과 HD현대중공업에 통보했다. 한화오션이 HD현대중공업보다 0.6점 앞선 것으로 전해졌다.

KDDX는 6000t급 미니 이지스함 6척을 국내 기술로 건조하는 사업으로 7조8000억원 규모다. 함정 건조 사업은 보통 개념설계, 기본설계, 상세설계 및 선도함 건조, 후속함 건조 순서로 진행된다. 한화오션은 개념설계를, HD현대중공업은 기본설계를 맡은 상태다.

업계에선 결국 한화오션과 HD현대중공업이 3척씩 또는 4척, 2척으로 건조를 나눠 맡을 가능성이 크다고 보고 있다.

하지만 상시설계와 선도함 건조를 맡은 사업자가 부품과 기자재 선정 등을 주도할 수 있고, 향후 한국 차세대 구축함을 주도해 만들었다는 타이틀을 앞세워 다른 해외 수주전에서 유리한 고지를 차지할 수 있어 한화오션은 이번 결정에 반색하고 있다.

이번 사업은 애초 2023년 12월 기본설계를 완료한 뒤 2024년부터 상세설계와 선도함 건조에 착수할 예정이었지만 두 업체의 경쟁 과열로 방사청이 결론을 내지 못하며 지연됐다. 지난해 12월 방위사업추진위원회(방추위)가 경쟁입찰로 사업자를 선정하기로 하면서 절차가 재개됐다.

업계에선 앞서 방사청이 군사기밀 유출 혐의로 HD현대중공업에 부여한 ‘보안감점’이 변수가 됐다는 평가가 나온다. HD현대중공업에선 일부 직원이 KDDX 개념설계도 등 해군 기밀자료를 불법 취득한 뒤 회사 내부망에 공유한 혐의로 2022년과 2023년 유죄를 받았다.

방사청은 처음엔 감점 기한을 2025년 11월까지로 판단했지만, 마지막 유죄 확정 시점인 2023년 12월을 기준으로 올해 말까지 감점을 적용하기로 방침을 바꿨다. 방사청은 올해 12월까지 HD현대중공업에 1.2점의 보안감점을 적용한다.

이번 제안서 평가에서 실제로 한화오션이 HD현대중공업에 0.6점 앞섰다면 보안감점이 당락을 갈랐다고 볼 수 있다. HD현대중공업은 법원에 감점 적용 금지 가처분 신청을 냈지만 지난 5일 기각됐다.

방사청은 평가 결과에 대한 각 사의 사후 설명 요청과 이의 신청 등 후속 절차를 밟고 이르면 다음 달 초 우선협상대상자를 선정할 예정이다. 추가 협상을 거쳐 다음 달 말엔 계약을 체결한다는 목표다.

한화그룹 관계자는 “한화오션이 최종적으로 우선협상대상자로 선정되면 사업 진행 절차에 따라 방위사업청과 긴밀히 협의해 지연된 사업 일정을 만회하고 해군 전력 유지에 차질이 없도록 하겠다”고 밝혔다.