검찰, 삼성전자 본사 압수수색…레인보우로보틱스 미공개 정보 이용 혐의 관련

로봇기업 레인보우로보틱스가 삼성전자의 자회사로 편입되는 과정에서 발생한 미공개 정보 이용 의혹을 수사하는 검찰이 삼성전자 본사를 압수수색했다.

11일 경향신문 취재 결과, 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(부장검사 신동환)는 전날 경기 수원에 있는 삼성전자 본사를 압수수색했다. 레인보우로보틱스의 미공개 정보 이용 혐의를 파악하는 데 필요한 자료를 확보하기 위해 압수수색을 진행한 것으로 알려졌다.

검찰은 삼성전자가 2022~2024년 레인보우로보틱스 지분을 인수하는 과정에서 레인보우로보틱스 임직원들이 내부 미공개 정보를 이용한 주식 거래를 통해 30~40억원의 이득을 챙긴 것으로 의심한다. 검찰은 삼성전자 직원도 미공개 정보를 이용해 주식 거래를 한 정황을 잡은 것으로 전해졌다. 검찰은 지난 3월 대전 유성구에 있는 레인보우로보틱스 본사 등을 압수수색한 바 있다.

앞서 금융위원회 증권선물위원회는 지난 2월 레인보우로보틱스의 이모 대표와 방모 전 최고재무책임자(CFO) 등 16명을 자본시장법 위반(미공개정보 이용) 혐의로 검찰에 고발 및 수사 의뢰했다.

레인보우로보틱스는 국내 최초로 이족보행 로봇 ‘휴보’를 개발한 한국과학기술원(KAIST) 휴보 랩 연구진들이 2011년 설립했다. 2021년 코스닥에 상장할 당시 주가는 1만원이었다. 이후 삼성전자가 지분 인수 등을 통해 투자하고 2024년말 최대 주주가 되면서 주가가 크게 올랐다.