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전남광주통합특별시교육청, ‘1실 6국’ 체제로 출범

입력 2026.06.11 19:33

전남도교육청 전경.

전남도교육청 전경.

전남광주통합특별시교육청이 기획조정실을 신설한 ‘1실 6국’ 체제로 출범한다. 정책국·교육국·행정국·미래교육국·학교교육국·교육행정국 등 기존 6개 국 체계는 유지된다.

전남도교육청은 이 같은 내용의 통합교육청 조직개편안을 확정했다고 11일 밝혔다. 오는 7월1일 통합교육청 출범을 앞두고 교육 현장의 혼란을 줄이고 행정 연속성을 확보하기 위한 조치다.

신설되는 기획조정실은 제1부교육감 직속 기구로 설치된다. 재정전략기획담당관, 조직기획담당관, 정책기획담당관, 대외협력담당관 등 4개 담당관으로 구성돼 통합 행정과 조직·재정 전략, 교육정책 기획·조정, 대외협력 업무를 총괄한다.

기존 6개 국은 현행 기능과 인력을 최대한 이어받는다. 학교 지원, 교육과정 운영, 학생 교육활동 지원, 교육행정 서비스 등 학교 현장과 밀접한 업무는 기존 체계를 유지해 통합 초기 행정 공백을 줄인다는 방침이다.

도교육청은 이번 조직개편을 통합교육청 출범을 위한 1단계 개편으로 보고 있다. 출범 이후 조직 운영 성과와 교육환경 변화, 교육공동체 의견 등을 반영해 추가 조직 진단과 기능 재설계를 추진할 계획이다.

도교육청 관계자는 “통합교육청 출범 초기의 안정성과 교육서비스 연속성을 우선해 조직개편을 추진했다”며 “기획조정실을 중심으로 통합 추진 역량을 강화하고 기존 조직의 전문성을 살려 통합교육청이 안착하도록 하겠다”고 말했다

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