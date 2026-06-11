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본문 요약

원로 아동문학가인 이상교 작가가 11일 별세했다.

세종아동문학상과 한국출판문화상, 박홍근아동문학상, 권정생문학상, 이주홍문학상 등을 받았다.

2017년 국제아동청소년도서협의회 어너리스트에 동시집 <예쁘다고 말해 줘>가 선정됐으며, 2022년 아스트리드 린드그렌 추모 문학상 한국 후보로 선정되기도 했다.

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아동문학가 이상교 작가 별세

입력 2026.06.11 19:40

  • 고희진 기자

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이상교 작가. 연합뉴스

이상교 작가. 연합뉴스

원로 아동문학가인 이상교 작가가 11일 별세했다. 향년 77세.

이 작가는 이날 낮 12시 40분쯤 지병으로 세상을 떠났다.

이 작가는 1949년 서울에서 태어나 강화에서 어린 시절을 보냈다. 1973년 어린이잡지 ‘소년’에 동시가 추천됐고, 1974년 조선일보 신춘문예에 동시가, 1977년 조선일보와 동아일보 신춘문예에 각각 동화가 당선됐다.

대표작으로는 동화 <처음 받은 상장>, <좁쌀영감 오병수> 등이 있고 동시집 <예쁘다고 말해 줘>, <고양이가 나 대신> 등이 있다. 그림책으로는 <멸치 다듬기>, <아주 좋은 내 모자>, <소나기 때 미꾸라지> 등을 펴냈다.

세종아동문학상과 한국출판문화상, 박홍근아동문학상, 권정생문학상, 이주홍문학상 등을 받았다. 2017년 국제아동청소년도서협의회(IBBY) 어너리스트에 동시집 <예쁘다고 말해 줘>가 선정됐으며, 2022년 아스트리드 린드그렌 추모 문학상 한국 후보로 선정되기도 했다.

유족으로 딸 김소윤·김민지씨, 사위 이상훈씨가 있다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 22호에 마련됐다. 발인은 13일 오전 6시.

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