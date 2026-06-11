미군이 ‘호르무즈 해협 봉쇄’를 위반한 유조선을 공격해 인도인 선원 3명이 사망했다.

AP통신은 10일(현지시간) 미군이 호르무즈해협 봉쇄를 위반했다며 유조선을 공격해 이 배에 타고 있던 인도인 선원 3명이 사망했다고 보도했다.

사르바난다 소노왈 인도 항만부 장관은 엑스에 “처음에 실종 신고된 인도인 선원 3명이 시신 2구가 수습되면서 사망한 것으로 확인됐다”고 밝혔다. 세 번째 시신은 아직 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

해당 유조선은 팔라우 선적의 세테벨로호다. 미군 중부사령부(CENTCOM)는 지난 9일 오후 11시 14분 오만만에서 항해하던 세테벨로호의 기관실을 향해 발포했다. 중부사령부는 “이란산 원유를 수송하려 해 봉쇄를 위반했다”며 “반복적으로 지시를 따르지 않아 미군 전투기가 기관실을 겨냥해 정밀 사격을 했다”고 전했다.

앞서 인도 외교부는 “이 공격으로 승선 인도인 24명 중 21명을 구조하고 3명이 실종됐다”며 “지역 내 해상 공격이 지속되는 것은 진행 중인 분쟁의 직접적 결과”라며 규탄 성명을 냈다.