전북 이어 경기서도 교육감선거 개표 결과 입력 오류···선관위 정정·사과

지난 3일 치러진 전국동시지방선거 당시 전북도교육감 선거뿐 아니라 경기도교육감 선거에서도 개표 결과가 잘못 입력된 사실이 뒤늦게 알려졌다. 선거관리위원회는 공개 사과했으나 선거 관리 시스템 전반에 구멍이 있었음이 다시 한번 드러난 것이다.

경기도선거관리위원회는 11일 대국민 사과문을 통해 “경기도교육감선거와 관련해 성남시 중원구선거관리위원회 및 광주시 선거관리위원회 개표 과정에서 발생한 개표 결과 착오입력에 대해 깊은 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

선관위 설명을 보면 경기도교육감 선거 결과와 관련해 성남시 중원구 금광2동 제3투표소와 광주시 초월읍 제2투표소 등 2곳에서 후보자 득표수를 잘못 입력하는 일이 있었다.

금광2동 제3투표소에서는 각각 337표와 368표를 득표한 안민석 후보와 임태희 후보 득표수를 바꿔 입력했다. 선관위는 “교육감선거는 기호가 없어 추첨을 통해 투표용지 게재순위를 결정하고 투표용지가 A형(임태희-안민석)과 B형(안민석-임태희)으로 달라진다”며 “B형 투표용지를 사용한 투표소에서 개표 보고시스템 화면상 기본순서대로 입력하면서 착오가 발생한 것”이라고 설명했다.

광주시 초월읍 제2투표소 개표 결과는 다른 투표소 결과가 잘못 입력돼 오류가 발생한 것으로 파악됐다. 개표사무원이 초월읍 제9투표소를 제2투표소로 잘못 입력해 9투표소 개표 결과가 9투표소와 2투표소에 중복 입력했다는 것이다. 당초 초월읍 제2투표소 득표수는 임태희 후보 668표·안민석 후보 582표로 공표됐으나, 선관위는 이날 임 후보 869표·안 후보 798표로 바로잡았다.

오류 정정에 따른 최종 득표수는 임 후보 317만8364표, 안 후보 355만7356표로 기존에 발표된 개표 결과보다 표차가 47표 줄어든 것으로 나타났다.

경기도선관위는 “47개 위원회 개표록이 사실관계에 부합하는지 전수 확인하는 과정에서 지난 9일과 10일 2곳 착오입력을 확인했다”며 “정확한 투표 결과를 관리·공표해야 할 책무가 있음에도 입력 과정에서 철저한 검증을 하지 못한 점에 대해 어떠한 변명의 여지도 없으며, 이번 사안을 무겁게 받아들이고 투·개표 관리시스템을 재점검하겠다”고 밝혔다.

앞서 전북도교육감 선거에서도 득표수 입력 오류가 드러났다. 전주시 완산구 중화산1동 제3투표소 투표록 투표소 명칭이 제1투표소로 잘못 입력됐던 것으로, 개표 결과에도 제1투표소의 개표 결과가 입력되면서 투표수와 후보자별 득표수가 실제 수치와 다르게 집계됐다.

전북도선관위도 이날 대국민 사과문을 통해 “교육감선거 개표 결과 입력 과정 중 발생한 오류로 국민과 도민께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”며 “이번 사태를 계기로 투표록 작성 시스템 개선, 개표 결과 입력 오류 방지를 위한 업무편람이나 지침 등의 규정을 정비하고 선거관리시스템에 필요한 제도 개선에 대해 중앙선관위에 적극 건의하겠다”고 밝힌 바 있다.