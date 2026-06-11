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‘월드컵 첫 경기, 이대로만 되어라’···“한국 2-1로 승리할 것” 미 스포츠매체 전망

입력 2026.06.11 20:07

수정 2026.06.11 20:11

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미 CBS스포츠, 개막전 경기는

멕시코가 남아공에 2-1 승 점쳐

홍명보 한국 축구대표팀 감독과 주장 손흥민이 11일 멕시코 서포판 에스타디오 아크론 스타디움에서 2026 북중미 월드컵 체코와의 경기를 앞두고 기자회견을 하고 있다. 과달라하라 | 문재원 기자

홍명보 한국 축구대표팀 감독과 주장 손흥민이 11일 멕시코 서포판 에스타디오 아크론 스타디움에서 2026 북중미 월드컵 체코와의 경기를 앞두고 기자회견을 하고 있다. 과달라하라 | 문재원 기자

한국이 체코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 첫 판을 승리할 것이라는 예측이 나왔다.

미국 CBS스포츠는 11일 오는 12일 열리는 조별리그 A조의 두 경기를 예측한 결과를 내놨다. CBS스포츠는 한국이 체코를 2-1로 꺾고 승리를 챙길 것으로 전망했다.

한국은 12일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 체코와 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 첫 경기를 치른다. 사상 첫 원정 8강을 꿈꾸는 홍명보호에 있어 첫 단추를 잘 꿰는 것만큼 중요한 것은 없다. 체코전을 무조건 이겨야 향후 일정이 편해진다.

체코는 파트리크 시크(레버쿠젠), 토마시 소우체크(웨스트햄) 등 190㎝ 이상 장신 선수가 10명이나 있을 정도로 제공권 싸움에 특화된 팀이다. 피지컬적인 측면에서 한국이 고전할 것이라는 예상이 나온다.

체코 축구 국가대표팀 선수들이 11일 멕시코 과달라하라 인근 사포판 스포츠 아레나에서 훈련하고 있다. 과달라하라 | 연합뉴스

체코 축구 국가대표팀 선수들이 11일 멕시코 과달라하라 인근 사포판 스포츠 아레나에서 훈련하고 있다. 과달라하라 | 연합뉴스

하지만 CBS스포츠는 “이 경기는 두 팀 모두 강한 몸싸움을 앞세우는 만큼 매우 치열한 승부가 될 전망”이라며 “그러나 한국은 이런 경기 양상에 충분히 대비가 되어 있는 팀”이라고 한국의 편을 들었다. 이어 “현재 한국 대표팀은 월드컵 경험이 풍부한 선수들로 구성돼 있으며, 큰 무대에 대한 부담도 적다. 체코가 시크의 선제골로 앞서 나갈 가능성은 있지만, 한국이 이후 반격에 성공해 승점 3점을 챙길 것으로 예상된다”고 덧붙였다.

한국 남자 축구 국가대표팀이 11일 멕시코 과달라하라 치바스 베르데 바예 경기장에서 훈련하고 있다. 과달라하라 | 문재원 기자

한국 남자 축구 국가대표팀이 11일 멕시코 과달라하라 치바스 베르데 바예 경기장에서 훈련하고 있다. 과달라하라 | 문재원 기자

한편 CBS스포츠는 멕시코와 남아프리카공화국의 개막전에서는 멕시코가 2-1로 승리할 것으로 예상했다. 이 매체는 “월드컵에서는 첫 경기가 가장 어렵다는 말이 자주 나온다. 멕시코가 이번 대회에서 좋은 성적과 역사적 성과를 거두고자 한다면 첫 경기부터 분위기를 만들어야 한다”며 “남아프리카공화국이 만만한 상대는 아니지만, 홈팬들의 열렬한 응원을 등에 업은 멕시코가 승리를 가져갈 것으로 예상된다”고 설명했다.

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