자율주행은 먼 미래가 아니다. 이미 전국 시범운행 구역에서 시민들이 자율주행 차량을 탑승하는 시대가 열렸다. 그러나 냉정하게 바라보면 국내 자율주행 산업은 택시와 버스 중심의 고정관념에 갇혀 있다. 자율주행의 본질은 단순히 운전자를 없애는 것이 아니다. 이동의 주체를 인간의 노동력으로부터 해방함으로써 과거에는 불가능했던 새로운 형태의 이동 수단과 서비스를 창출하는 모빌리티 패러다임의 대전환에 있다.



자율주행 기술은 수익성을 맞추기 어려워 방치되었던 시골 산간 지역의 교통 공백을 메울 수 있고, 심야 시간대의 교통·긴급 서비스가 공백 없이 가동되도록 만들 수 있으며, 청소·순찰·물류·재난 구조 등 특수 목적 차량의 운영 방식을 완전히 바꿀 수 있다. 공공성 관점에서 자율주행의 진정한 가치는 기존 노동시장의 파이를 나누는 것이 아니라, 인력 부족과 높은 비용 탓에 노동력이 도달하지 못했던 공공 기능의 사각지대를 메우는 데 있기 때문이다.



현재 미국은 산업계 주도로 무인 서비스를 상용화하고 있고, 중국은 정부 주도로 국가급 테스트 시범구를 지정해 기술 발전을 가속화하고 있다. 유럽연합(EU) 역시 자율주행 시대를 뒷받침하기 위한 법과 규제를 빠르게 정비 중이다. 이러한 글로벌 주도권 경쟁 속에서, 최근 자율주행 기술의 패러다임은 기존 규칙 기반(Rule-based) 알고리즘에서 데이터와 경험을 바탕으로 하는 엔드투엔드(End-to-End·E2E) 방식으로 전환되고 있다. 이 패러다임 시프트는 후발주자인 우리나라에 강력한 기회다. 플랫폼과 서비스 확대로 다채로운 데이터를 확보한다면 미·중과의 기술 격차를 효과적으로 줄일 수 있기 때문이다. 자율주행 기술이 실험실을 벗어나 미래형 도시의 핵심 플랫폼으로 진화하기 위해, 지금이 바로 전국적인 실증 확대를 과감하게 추진해야 할 골든타임이다.



이에 발맞춰 우리나라도 글로벌 톱3 진입을 목표로 정부의 지원과 산업계의 기술력을 융합한 광주 E2E 실증사업(200대 규모)을 시작했다. 이는 한국형 E2E 모델을 성공적으로 구축하는 마중물이 될 것이다. 하지만 자율주행은 차량 단독의 제조 기술이 아니다. 센서, 신호체계, 관제센터가 실시간 연결되는 통합 모빌리티 네트워크이다. 이 네트워크가 제대로 작동하려면 전국 각지의 다양한 도심 구조, 도로 환경, 시민들의 실제 수요와 맞물린 생생한 실증 경험이 축적돼야만 한다. 비포장도로, 고령층 보행 흐름, 기후변화 등 다변량 데이터가 전국에서 수집되고 학습되어야 비로소 체감 가능한 생활 밀착형 공공 서비스가 완성되며, 이것이 광주 모델을 전국으로 신속히 확장해야 하는 본질적인 이유다.



자율주행 실증 및 서비스의 전국적 확대를 단순한 중복 투자로 봐서는 안 된다. 이는 대한민국 모빌리티의 안전망을 끌어올리는 거대한 국책 실험실로서 세계시장을 선점하기 위한 가장 확실한 투자다. 공간을 넓히고 서비스를 다변화하는 과감한 실증의 확대를 통해 데이터 다양성을 확보하고 산업 생태계를 성장시켜야 한다. 국내 자동차 산업을 수호하고 자율주행 기술 글로벌 톱3를 달성할 수 있는 마지막 기회의 골든타임을 결코 놓쳐서는 안 될 것이다.

