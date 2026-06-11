[중얼거리는 사진 한 장]인간이 나무에 할 수 있는 일

어릴 적 살던 집 사립문 옆에는 큰 오동나무 한 그루가 서 있었다. 둘레는 어른이 한아름에 안을 수 없었고, 가지와 잎이 무성해 여름이면 널찍한 그늘을 마당귀에 드리워 그 아래 멍석을 펴고 놀곤 했다. 나무를 조금만 타고 오르면 굵은 가지가 갈라지는 지점에 이르렀고, 그곳에 앉으면 동네 길이 한눈에 들어와 오가는 사람들을 내려다보곤 했다.



어느 날 아버지가 그 나무를 베어야겠다고 말씀하셨다. 깜짝 놀란 나는 왜 그러냐고 물었더니 한 탁발승이 집에 들러 밥을 먹고 시주를 받은 뒤, 그 나무가 집안에 좋지 않으니 베는 것이 낫겠다고 했다는 것이다. 내심 몹시 서운했지만 아무 말도 하지 못했다. 나무를 베는 날, 간단히 상을 차려 제를 올렸고, 아버지는 불경을 읽었다. 무슨 내용인지 알지 못했지만 경건하고 진지했다는 것만은 또렷이 기억난다.



베어진 나무는 판재가 되어 솜씨 좋은 오촌 숙부의 손을 거쳐 책상으로 만들어졌고 나는 그 책상을 썼다. 오동나무 그루터기에서는 해마다 새순이 솟았고 마당으로 뻗어나간 뿌리에서도 순이 돋아났다. 거의 10년 가까이 이어졌다.



인간은 나무에 무슨 일을 할 수 있을까. 심고 가꾸는 일도 있지만, 상처를 내고 불을 지르며, 베어내고 가지를 치고, 제초제를 주입해 죽이는 일도 할 수 있다. 나무에 좋은 일은 별로 없고 해를 끼치는 일이 더 많다. 1995년 만든 사진 합성 작업은 바로 그 ‘인간이 나무에 할 수 있는 일’들 중 최악이 무엇일까를 생각하다 만든 작업이다. 작품 소재가 된 나무는 아프리카를 배경으로 한 어느 광고 사진에서 가져왔고, 불길은 잡지에 실린 전쟁 장면과 화재 현장 사진들을 스캔해 합성한 것이었다.



얼마 전 환기미술관 인근의 은행나무에 제초제로 추정되는 물질이 주입된 사실이 알려지면서 많은 사람에게 충격을 안겼다. 인간이 나무에 할 수 있는 일 중 최악의 행위를 한 것이다. 알고 보니 수령 200년 된 은행나무는 미술관 부지 안이 아니라 길가에 서 있었다. 미술관 측은 논란이 커진 뒤 입장문을 냈지만 누가, 왜, 그런 일을 했는지에 대한 설명도, 진심 어린 사과도 충분치 않았다. 마을 사람과 환경운동 관계자들이 나무를 다시 살리고 미술관의 마음에서 우러나오는 사과와 후속 조치를 요구하고 있다니 다 잘되기를 바란다.



미술관이란 무엇을 하는 곳일까. 건물이나 담벼락에 방해가 된다면 누구의 소유든, 어떤 존재든 가리지 않고 제거하는 조직일까. 물론 그렇지는 않을 것이다. 미술관에도 작품들을 보존하고, 알리고, 연구한다는 목적이 있고 관리자와 책임자, 규율이 있을 것이다.



많은 사람이 말하듯 김환기의 호인 ‘수화’는 나무, 곧 자연과의 대화를 뜻한다. 수화의 고택이 있는 안좌도에 가보면 그가 어떻게 하늘과 구름, 바다와 갯벌, 그리고 나무들과 교감했을지 상상이 간다. 미술관 관계자가 나무에 15개의 구멍을 뚫고 제초제를 주입했다는 사실은 수화의 작품과 이름에 구멍을 뚫고 독극물을 들이부은 것이나 마찬가지 아닐까. 더불어 그의 작품을 사랑하는 사람들의 마음에도 말이다.

