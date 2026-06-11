진짜 금일까? 가격은 얼마일까? 누가 가져갈까?···월드컵 트로피를 향한 궁금증들

현재 사용 중인 트로피, 18K금 5.029kg 구성 현재 금값 시세로 계산하면 9억원 상당 기타 문화·역사적 가치 포함땐 ‘310억’ 추산 우승국, 시상식서 원본 든 이후 도금 복제품 받아

2026 FIFA 북중미 월드컵 개막이 하루 앞으로 다가온 가운데 우승팀에게 주어지는 FIFA 월드컵 트로피 가격은 얼마나 될까.

11일 부산디지털자산거래소에 따르면 현재 사용 중인 월드컵 트로피는 높이 36.8㎝, 무게 6.175㎏으로 제작됐으며, 이 중 18K 금이 5.092㎏을 차지하고 있다. 디지털자산거래소는 10일 오전 기준 18K 금 시세(ｇ당 약 17만6200원)를 적용할 경우 월드컵 트로피의 금값은 약 9억원 상당으로 추정된다고 밝혔다.

부산디지털자산거래소는 “전문가들은 현재 월드컵 트로피의 문화적·역사적 가치 등을 고려할 때 최소 약 2000만달러(약 310억원)에 이를 것으로 추산하고 있다”고 전했다.

월드컵 우승 트로피는 어떤 국가도 영구적으로 소유할 수 없다. 국가 원수와 우승국 선수, 코치진 등만 직접 만질 수 있도록 규정하고 있다.

월드컵 우승국은 시상식에서 원본 트로피를 들어 올리지만 시상식 종료 직후 FIFA가 회수하고, 이후 도금된 복제품이 수여되는 것으로 알려져 있다.