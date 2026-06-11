골키퍼 전술 타임아웃 등 제재 FIFA, 11개 규정 ‘최다’ 신설

경기 수가 확대된 북중미 월드컵은 규정 측면의 변화도 역대 가장 크다. 국제축구연맹(FIFA)은 경기 시간 끌기를 줄이고 판정 정확성을 높이기 위해 11개 신규 규정을 도입했다. 상당수 규정은 월드컵 이후 각국 프로리그에도 적용된다.



가장 눈에 띄는 변화는 경기 지연 행위에 대한 강력 제재다. 골킥과 스로인 상황에서 선수가 고의로 시간을 끌 경우 심판은 5초 카운트다운을 시작할 수 있다. 제한 시간 안에 경기를 재개하지 않으면 골킥은 상대 코너킥으로, 스로인 소유권은 상대 팀으로 넘어간다.



교체 규정도 강화됐다. 교체되는 선수는 가장 가까운 지점으로 10초 안에 경기장을 빠져나가야 한다. 이를 지키지 않으면 교체 투입 예정 선수는 최소 1분 동안 경기장에 들어올 수 없고 해당 팀은 일시적으로 10명이 뛰어야 한다.



부상 치료 규정도 바뀐다. 의료진이 경기장에 들어와 치료를 실시한 선수는 기본적으로 1분 동안 경기장 밖에 머물러야 한다. 다만 골키퍼 부상, 같은 팀 선수끼리 충돌, 뇌진탕 등 중상, 상대 선수의 퇴장이나 경고를 유발한 반칙, 페널티킥 키커가 부상당한 경우 등은 예외로 인정된다.



최근 논란이 된 이른바 ‘골키퍼 전술 타임아웃’도 제한된다. 일부 팀들은 골키퍼가 고의로 부상 신호를 보내면 선수들이 벤치 앞으로 모여 전술 지시를 받는 방식을 활용해왔다. FIFA는 월드컵 기간 골키퍼 치료 상황에서 선수들의 벤치 접근을 막기로 했다.



비디오판독(VAR)의 권한도 확대된다. 이번 대회부터 VAR은 코너킥 판정의 정확성까지 확인할 수 있다. 공이 누구에게 맞고 나갔는지 확인해 잘못 선언된 코너킥을 바로잡을 수 있다. 또 경고 누적으로 퇴장당한 선수의 두 번째 경고 상황도 VAR 검토 대상에 포함된다. 세트피스 상황에서 공이 인플레이되기 전 발생한 공격 측 반칙도 VAR 검토 대상이다.



선수 행동에 대한 규정 역시 강화됐다. 대립 상황에서 입을 가리고 상대 선수에게 모욕적인 발언을 하는 행위는 퇴장 사유가 될 수 있다. 심판 판정에 항의하기 위해 경기장을 이탈하는 행위도 퇴장감이다.

