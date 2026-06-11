메리츠금융 “홈플러스에 1000억 지원”

MBK·김병주 회장 보증 전제

메리츠금융그룹이 MBK파트너스와 김병주 회장의 보증을 전제조건으로 홈플러스에 긴급운영자금(DIP금융) 1000억원을 지원하는 방안을 검토하고 있다.



메리츠금융은 11일 서울 여의도 메리츠증권 사옥에서 유동수·민병덕·김남근·이강일 더불어민주당 의원과 면담한 이후 “홈플러스 금융 지원을 위해 구체적인 보증 조건을 확인하고 있다”고 밝혔다.



메리츠금융은 홈플러스 임직원의 고용 안정과 자금난을 겪는 협력업체들의 대금 결제 부담 완화를 위해 고민하고 있다고 설명했다.



메리츠금융은 홈플러스 채권을 가장 많이 보유한 곳으로, 당초 주주 충실 의무와 선관주의(선량한 관리자로서 주의) 의무 등 법적인 제약으로 홈플러스에 1000억원 지원이 어렵다는 입장이었으나, 김 회장과 MBK의 신용도를 고려하면 1000억원 범위 내 지원은 가능하다고 판단한 것으로 전해졌다.



현재 홈플러스는 2000억원 규모 긴급운영자금이 필요하다. 앞서 MBK는 이 중 1000억원을 주요 채권자인 메리츠금융에 지원해달라고 요청했다. MBK는 전날 1000억원 규모 추가 연대보증을 제공한다고 밝힌 바 있다.



메리츠금융 관계자는 “홈플러스 임직원과 협력업체 등 수많은 이해관계자들을 보호하는 것이 금융기관의 중요한 사회적 역할임을 인지하고 있다”며 “MBK 본사와 김병주 회장의 보증이 있다면 지원할 것”이라고 말했다.

