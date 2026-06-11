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‘농어촌 기본소득’ 시범사업, 화천·보은 등 7개군 추가 선정

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농어촌 기본소득 시범사업 대상 지역에 강원 화천 등 7개군이 추가로 선정됐다.

정부는 기본소득 시범사업 참여 지역을 추가 공모해 심사한 결과 강원 화천, 충북 보은, 전북 진안·무주, 전남 구례·보성, 경북 청송 등 7개 군이 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.

이로써 농어촌 기본소득 시범사업 지역은 17곳으로 늘어난다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘농어촌 기본소득’ 시범사업, 화천·보은 등 7개군 추가 선정

입력 2026.06.11 20:37

수정 2026.06.11 20:44

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  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

총 17곳으로…내년까지 한시 운영

농어촌 기본소득 시범사업(기본소득 시범사업) 대상 지역에 강원 화천 등 7개군이 추가로 선정됐다.

정부는 기본소득 시범사업 참여 지역을 추가 공모해 심사한 결과 강원 화천, 충북 보은, 전북 진안·무주, 전남 구례·보성, 경북 청송 등 7개 군이 최종 선정됐다고 11일 밝혔다. 이로써 농어촌 기본소득 시범사업 지역은 17곳으로 늘어난다.

기본소득 시범사업은 인구 소멸 위기에 처한 농어촌의 지역경제 활성화를 위해 해당 군민에게 월 15만원의 지역사랑상품권을 지급하는 사업이다. 2027년 말까지 거주 읍·면 지역에서 사용할 수 있다.

정부는 앞서 인구감소지역 69개 군 중 경기 연천, 강원 정선, 충북 옥천, 충남 청양, 전북 장수·순창, 전남 곡성·신안, 경북 영양, 경남 남해 등 10개 군을 선정해 지난 2월 말부터 기본소득을 지급해왔다.

기본소득 시범사업은 내년까지 한시적으로 운영되지만, 향후 계속될 가능성이 커졌다.

이재명 대통령은 전날 엑스에 “농어촌 기본소득 2년 한시 도입인데도 이 정도 효과인데, 이를 영구적으로 도입하고 금액을 상향하면 훨씬 효과가 크겠지요”라며 증권거래세에 연동된 농어촌특별세 세수를 기본소득 사업 재원으로 활용할 것임을 시사했다.

다만 농업 관련 단체들은 농어촌특별세수는 기본소득보다는 농산물 가격 안정에 우선 사용돼야 한다는 입장이다.

전국농민회총연맹은 이날 입장문을 내 “농어촌 기본소득은 의미가 있는 사업이지만, 정부가 가장 먼저 해결해야 할 과제는 농민들의 생존권 위기”라며 농어촌특별세수가 농산물 가격안정기금과 소득안전망 구축에 우선 사용돼야 한다고 밝혔다.

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