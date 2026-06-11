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JW중외제약, 희귀 신경발달장애 치료 성과

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본문 요약

JW중외제약이 희귀 신경발달장애 치료제 후보물질 연구 성과를 공개했다.

JW중외제약은 미국 보스턴에서 지난 9일부터 진행된 세계 최대 희귀의약품 전문 콘퍼런스 'WODC USA 2026'에서 희귀 신경발달장애 치료제 후보물질 'DDC-02' 비임상 연구 성과를 발표했다고 11일 밝혔다.

이번 발표에선 피트-홉킨스 증후군, 취약 X 증후군, 레트 증후군 등 서로 다른 유전적 원인으로 발생하는 희귀 신경발달장애 동물모델에서 DDC-02가 공통으로 인지와 행동 기능을 회복시키는 내용이 소개됐다.

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JW중외제약, 희귀 신경발달장애 치료 성과

입력 2026.06.11 20:37

수정 2026.06.11 20:44

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  • 손우성 기자

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피트-홉킨스·취약 X 증후군 등 신약 비임상 연구…시장 활성화 기대

JW중외제약이 희귀 신경발달장애 치료제 후보물질 연구 성과를 공개했다. 희귀의약품 원료로 사용하는 향정신성의약품 수입제한을 완화하는 법안이 국회에서 발의되는 등 제약업계 희귀의약품 개발에 탄력이 붙을지 주목된다.

JW중외제약은 미국 보스턴에서 지난 9일(현지시간)부터 진행된 세계 최대 희귀의약품 전문 콘퍼런스 ‘WODC USA 2026’에서 희귀 신경발달장애 치료제 후보물질 ‘DDC-02’ 비임상 연구 성과를 발표했다고 11일 밝혔다.

이번 발표에선 피트-홉킨스 증후군(PTHS), 취약 X 증후군(FXS), 레트 증후군(RTT) 등 서로 다른 유전적 원인으로 발생하는 희귀 신경발달장애 동물모델에서 DDC-02가 공통으로 인지와 행동 기능을 회복시키는 내용이 소개됐다.

DDC-02는 JW중외제약이 자체 발굴한 경구용 저분자 신약 후보물질이다. 신경발달과 신경회로 기능에 관여하는 신호전달 경로를 조절하는 역할을 한다. JW중외제약은 “DDC-02는 신경회로 기능에 영향을 미쳐 인지와 행동 기능을 개선할 수 있음을 보여준다”고 설명했다.

JW중외제약은 DDC-02 첫 임상 적응증으로 피트-홉킨스 증후군을 검토 중이라고 밝혔다. 2028년 글로벌 다국가 임상시험 진입을 목표로 한다. 이후 취약 X 증후군, 레트 증후군 등 각종 희귀 신경발달장애로 적응증을 확대하겠다고 밝혔다.

희귀의약품 시장은 성장세에 있다. 식품의약품안전처가 올해 4월 발간한 ‘2025년 허가보고서’를 보면 지난해 허가된 의약품은 총 1397개였고, 이 가운데 희귀 생물의약품이 16개였다. 품목 수 기준으로 최근 5년 중 가장 많았다. 업계에 따르면 간질성 폐질환 치료 목적의 희귀의약품이 주를 이뤘다.

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