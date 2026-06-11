외국인이 판 주식, 빚내서 주워담았나…5월 가계대출 한 달 새 9조원 넘게 급증

신용·마통 증가폭 5년 만에 최고 주담대, 작년 8월 이후 최대폭 ↑

지난달 금융권 전체의 가계대출이 한 달 만에 9조원 넘게 늘어난 것으로 집계됐다. 은행권의 주택담보대출도 크게 늘었으며, 신용대출·마이너스통장 증가폭은 5년 만에 최고 수준으로 치솟았다. 유례없는 증시 호황으로 ‘빚투’(빚내서 투자) 수요가 늘어난 영향이다.



한국은행이 11일 발표한 ‘5월 금융시장 동향’을 보면, 지난달 예금은행들의 가계대출 잔액은 1181조8000억원으로 전월보다 6조9000억원 증가했다. 2024년 8월(9조2000억원) 이후 1년9개월 만에 가장 큰 폭으로 늘어난 것이다.



가계대출 중에서 가장 빠른 속도로 늘어난 항목은 신용대출·마이너스통장 등을 포괄하는 ‘기타대출’이다. 올해 들어 기타대출은 3월(5000억원 증가)을 제외하면 줄곧 감소세였는데, 5월 들어 전월 대비 3조7000억원 급증했다. 이는 2021년 4월 증가폭(11조8000억원) 이후 5년1개월 만에 가장 큰 금액이다.



박민철 한은 시장총괄팀 차장은 “5월 기타대출은 가정의달의 계절적 자금 수요와 개인의 대규모 주식 투자가 맞물리면서 큰 폭으로 증가했다”면서 “예년 5월에 비해 증가폭이 상당히 큰 수준”이라고 말했다.



은행권 주택담보대출도 3조2000억원 늘어 지난해 8월(3조8000억원) 이후 최대 증가폭을 기록했다.



박 차장은 “수도권 중저가 주택 중심으로 거래가 늘고, 분양 물량 관련 중도금 납부 수요가 확대되면서 주담대 증가폭이 커졌다”고 말했다.



금융위원회가 발표한 2금융권까지 포함한 지난달 전체 금융권 가계대출은 총 9조3000억원 증가한 것으로 집계됐다.



그중에서 제2금융권 가계대출은 전달 대비 2조3000억원 늘었다.



금융당국 관계자는 “5월에는 카드론, 신용대출 등을 중심으로 제2금융권 대출이 늘어났다”며 “정확한 용도까지는 알 수 없지만 적지 않은 비중이 주식시장으로 흘러들어갔을 것으로 추정한다”고 말했다.

