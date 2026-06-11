이 대통령, 고노 전 의장 별세에 “미래지향적 한·일관계 발전 노력”

이재명 대통령이 11일 고노 요헤이 전 일본 중의원 의장 별세 소식에 “고노 전 의장님은 일본 정계의 존경받는 원로로서 이웃 국가들과의 화해와 신뢰 관계 구축에 힘쓰며 한·일관계의 발전에도 큰 역할을 하셨다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 “애도의 뜻을 표한다”며 이같이 적었다. 이 대통령은 1993년 발표된 ‘고노 담화’를 언급하며 “위안부 문제와 관련하여 ‘많은 여성들의 명예와 존엄에 깊은 상처’를 남긴 역사적 사실을 인정하고, ‘마음에서 우러나오는 사죄와 반성의 마음’을 명기한 최초의 공식 문서였다”고 썼다.

이 대통령은 “고노 전 의장님은 역사의 사실을 피하지 않고 교훈으로 직시해 나갈 것이며, 똑같은 잘못을 결코 되풀이하지 않겠다는 의지도 표명하셨다”며 “‘고노 담화’에 담긴 역사를 성찰하는 용기와 피해자의 아픔에 대한 공감은 한·일 양국이 미래지향적 관계로 발전해 나가는 데 있어 중요한 주춧돌이 되었다”고 적었다.

이 대통령은 “고인이 남기신 업적과 숭고한 뜻을 소중히 기억하면서, 상호 존중과 신뢰에 기반한 미래지향적 한일관계를 발전시켜 나가기 위해 계속 노력하겠다”고도 썼다.

고노 전 의장은 지난 8일 별세했다. 그는 정치 명문가 출신으로 1967년 중의원 선거에서 아버지의 지역구를 물려받아 처음으로 당선됐다. 이후 14회 연속으로 당선되며 의원직을 유지했고, 1993년 중의원 선거에 패배한 자민당 총재에 취임했다. 2003년 중의원 의장에 취임해 2009년 정계를 은퇴할 때까지 의장으로 재임했다.

고인은 1993년 8월 4일 일본군 위안부 문제에 대한 일본 정부의 사죄와 반성을 담은 ‘고노 관방장관 담화’를 발표해 한국에도 널리 알려졌다. 담화를 통해 위안부 문제와 관련해 일본군의 관여 아래 다수 여성의 명예와 존엄이 훼손됐다는 역사 인식을 밝히고, 피해자들에게 진심 어린 사죄와 반성의 뜻을 표명했다.

담화는 1991년 12월부터 진행된 일본군 위안부 조사 결과를 바탕으로 장기간에 걸쳐 광범위한 지역에 위안소가 설치됐고, 수많은 위안부가 존재했다는 사실이 확인됐다고 밝혔다. 아울러 위안소에서의 생활이 강제적인 상황 아래 이뤄진 참혹한 것이었다고 밝혔다.