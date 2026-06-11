창간 80주년 경향신문

다른 사랑 外

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

다른 사랑 外

입력 2026.06.11 21:02

수정 2026.06.11 21:21

펼치기/접기

다른 사랑

[새책]다른 사랑 外

작가가 <눈으로 만든 사람> 이후 5년 만에 내놓은 소설집. 2025 김승옥문학상 대상을 받은 ‘김춘영’을 비롯해 7편의 단편이 실렸다. 소설 속에서 인물들은 원래의 공간을 벗어나 새로운 장소에서 자신의 존재를 묻는 새로운 감정과 마주한다. 최은미 지음. 문학동네. 1만7500원

용기가 없을 뿐

[새책]다른 사랑 外

무엇이든 혼자 해내려고 애쓰다 결국 무너져버린 ‘개’ 사원이 다시 마음을 회복하는 과정을 그린 어른을 위한 그림책. 아버지를 떠올리며 자신만의 걸음을 걷는 방법을 배워가는 개 사원의 이야기가 섬세한 그림들과 함께 우리에게 위로를 건넨다. 이수연 지음. 길벗어린이. 2만5000원

인류는 정지했습니다

근 미래의 한 도시, 도로교통국의 유일한 경찰인 ‘나’를 주인공으로 자율주행 인공지능이 일상화된 세계에서 무력해진 인간의 쓸모를 이야기하는 소설. 인공지능에 밀려 점점 오류로 취급되는 인류의 운명을 은유적으로 그려낸다. 김쿠만 지음. 다산책방. 1만7000원

북쪽의 개

이혼과 퇴사를 동시에 겪고 익숙한 동네에서 도망치듯 떠난 30대 여성 페니 러시가 낡은 밴 ‘북쪽의 개’를 몰고 다니면서 자신의 삶을 스쳐간 사람들을 하나씩 만나며 발생하는 이야기를 담은 소설. 엘리자베스 매켄지 지음. 김진희 옮김. 비채. 1만8800원

인간의 목소리

1930년 2월17일 파리의 국립극장 코메디 프랑세즈에서 초연된 단막 독백극의 희곡집. 작품은 전화기 너머 보이지 않는 상대와 대화하는 한 여자의 목소리를 통해 사랑의 붕괴와 인간 내면의 파열을 밀도 높게 그려냈다. 장 콕토 지음. 신유진 옮김. 알마. 1만6700원

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글