[새책]다른 사랑 外

다른 사랑



작가가 <눈으로 만든 사람> 이후 5년 만에 내놓은 소설집. 2025 김승옥문학상 대상을 받은 ‘김춘영’을 비롯해 7편의 단편이 실렸다. 소설 속에서 인물들은 원래의 공간을 벗어나 새로운 장소에서 자신의 존재를 묻는 새로운 감정과 마주한다. 최은미 지음. 문학동네. 1만7500원



용기가 없을 뿐



무엇이든 혼자 해내려고 애쓰다 결국 무너져버린 ‘개’ 사원이 다시 마음을 회복하는 과정을 그린 어른을 위한 그림책. 아버지를 떠올리며 자신만의 걸음을 걷는 방법을 배워가는 개 사원의 이야기가 섬세한 그림들과 함께 우리에게 위로를 건넨다. 이수연 지음. 길벗어린이. 2만5000원



인류는 정지했습니다



근 미래의 한 도시, 도로교통국의 유일한 경찰인 ‘나’를 주인공으로 자율주행 인공지능이 일상화된 세계에서 무력해진 인간의 쓸모를 이야기하는 소설. 인공지능에 밀려 점점 오류로 취급되는 인류의 운명을 은유적으로 그려낸다. 김쿠만 지음. 다산책방. 1만7000원



북쪽의 개



이혼과 퇴사를 동시에 겪고 익숙한 동네에서 도망치듯 떠난 30대 여성 페니 러시가 낡은 밴 ‘북쪽의 개’를 몰고 다니면서 자신의 삶을 스쳐간 사람들을 하나씩 만나며 발생하는 이야기를 담은 소설. 엘리자베스 매켄지 지음. 김진희 옮김. 비채. 1만8800원



인간의 목소리



1930년 2월17일 파리의 국립극장 코메디 프랑세즈에서 초연된 단막 독백극의 희곡집. 작품은 전화기 너머 보이지 않는 상대와 대화하는 한 여자의 목소리를 통해 사랑의 붕괴와 인간 내면의 파열을 밀도 높게 그려냈다. 장 콕토 지음. 신유진 옮김. 알마. 1만6700원