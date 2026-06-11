4% 뚫은 물가…수세 몰린 트럼프

“인플레 사랑해” 발언 뭇매 맞자 “호르무즈서 원유 1억배럴 수송” 5월 생산자물가도 ‘6.5%’ 뛰어

도널드 트럼프 미국 대통령(사진)은 공습을 재개하며 이란을 향해 종전 양해각서(MOU) 서명을 압박하고 있다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 틀어쥐고 꿈쩍 않는 이란과 4%를 넘어 고공행진 중인 물가 사이에서 진퇴양난에 처했다는 평가가 나온다.



미 노동부 노동통계국은 5월 미국의 생산자물가지수(PPI)가 전년 대비 6.5% 상승했다고 13일(현지시간) 밝혔다. 이는 2022년 11월(7.4%) 이후 3년6개월 만에 가장 높은 상승률이다. 앞서 노동통계국은 5월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 4.2% 상승했다고 밝혔다. 이는 2023년 4월(4.9%) 이후 3년1개월 만에 가장 높은 상승률이다.



트럼프 대통령은 물가 급등에 대한 우려를 일축하려는 듯 취재진에게 “인플레이션을 사랑한다”고 말했다가 비난 여론이 일자, 자신에 우호적 매체인 뉴욕포스트를 통해 “전쟁이 끝나면 물가가 많이 낮아질 것이란 말을 하려 했던 것”이라고 급히 해명했다.



백악관은 트럼프 대통령 취임 후 주택 가격과 약값이 하락하고, 일자리가 늘고 있다면서 경제 정책을 홍보하는 보도자료를 배포했지만, 폴리티코는 물가에 대한 사람들의 인식을 바꾸기 어려울 것이라고 지적했다.



트럼프 대통령은 이날 유가 상승에 대한 비판을 무마하려는 듯 미군이 지원하는 비밀 작전으로 호르무즈 해협에서 1억배럴이 넘는 석유를 빼냈다고 주장했다. 그는 소셜미디어를 통해 “유가가 배럴당 250달러가 아니라 85~90달러 수준에 머물러 있는 것은 그 덕분”이라며 “해협을 통제하는 것은 이란이 아니라 미국”이라고 했다. 그러나 뉴욕타임스 등 미 언론들은 검증되지 않은 주장이라면서, 미군이 지난 한 달간 통과시킨 선박 200여척은 전쟁 전 3000여척에 비하면 턱없이 적은 수치라고 지적했다.



조급해진 트럼프 대통령은 이란을 대상으로 대규모 군사작전 재개도 검토 중인 것으로 알려졌다.



미 온라인 매체 액시오스는 “트럼프 대통령은 종전 MOU에 대한 이란의 답변을 2주 가까이 기다리면서 점점 더 초조해지고 있다”면서 소식통의 말을 인용해 “단기적인 대규모 군사작전도 고려 중”이라고 전했다.



NBC방송은 트럼프 대통령이 조만간 약 7개 방위산업체 대표들을 만나 무기 생산을 늘리라고 압력을 가할 것으로 예상된다고 보도했다. 한 관계자는 트럼프 대통령이 미국의 군수품 비축량 현황에 불만을 품고 있어서 회의가 “험악하게 진행될 것”이라고 전망했다.

