토마호크 49발 때린 미국, 호르무즈 꽉 닫은 이란…전면전 기로

트럼프 “오늘밤 이란 강하게 타격…조만간 석유 인프라 장악할 것” 이란은 방공망 가동하며 항전 의지…‘통항 금지’ 위반 선박엔 발포

미국이 이틀 연속 이란에 대한 군사작전에 나섰다. 이에 맞서 이란도 중동 지역 내 미군 기지 18곳을 공격했다. 이란은 호르무즈 해협의 전면 폐쇄를 선언하며 항전 의지를 드러냈다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 SNS를 통해 “이란을 매우 강하게 타격하겠다”고 밝혔다. 휴전 이후 최대 위기에 직면한 미·이란 전쟁이 중대 분수령을 맞게 됐다.



중동을 관할하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 10일(현지시간) 소셜미디어에 게시한 성명에서 “트럼프 대통령의 지시에 따라 오후 5시15분(미국 동부시간 기준)부터 자위권 차원에서 이란 내 여러 표적에 대한 추가 공격을 개시했다”며 “이는 이란의 부당하고 지속적인 공격에 대한 대응”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 폭스뉴스 인터뷰에서 미군이 토마호크 미사일 49기를 발사했다고 말했다. 이란 국영 매체들은 이란 반다르아바스, 케슘섬과 남부 미나브 등에서 폭발음이 들렸다고 전했다.



공습 약 5시간 전 트럼프 대통령은 백악관에서 취재진에게 “어제 그들에게 강력한 타격을 입혔고, 오늘 다시 한번 강력한 공격을 가할 것”이라면서 “혹시 TV를 켜지 않아 못 볼까봐 (미리) 말한다”고 예고했다. 이란은 즉각 방공망 가동에 나서며 반격 의사를 밝히고 중동 지역 미군 기지 18곳을 보복 공습했다.



바레인에 있는 미 제5함대 기지와 쿠웨이트·요르단·이라크 등지의 미군 기지가 공습 대상에 포함됐다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 성명에서 “요르단 아즈락 공군기지에 배치된 F-35, F-15, F-16 등 미 전투기를 향해 12발의 탄도미사일을 발사했다”고 말했다.



이란은 호르무즈 해협 전면 폐쇄에 나섰다. 최근 일부 유조선의 통항을 허용했던 이란이 다시 모든 선박의 통항을 금지하겠다고 선언한 것이다. 이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 “해협 통과를 시도하는 모든 선박은 발포 표적이 될 것”이라고 했다. 이란 반관영 타스님통신은 이날 통항 금지 조치를 위반한 선박 두 척에 실제 발포가 이뤄졌다고 보도했다. 다만 CENTCOM은 호르무즈 해협에서 미군 함정이 공격받지 않았다고 반박했다. 이란은 결사항전 의지를 재차 강조했다. IRGC의 마지드 무사비 항공우주군 사령관은 이날 국영 IRNA통신에 발표한 성명에서 “우리는 지역(중동) 전체를 지옥으로 만들 것”이라며 “이 지역에서 자행된 미국의 침략에 대한 대응”이라고 말했다.



이란 외교부는 11일 낸 성명에서 “미국의 불법적·범죄적 공격은 주권과 영토 보전을 존중하는 유엔헌장과 국제법 원칙 위반”이라며 “4월8일부로 발효된 휴전 합의도 실질적으로 무의미하게 됐다”고 발표했다.



트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “오늘 밤 이란을 매우 강하게 타격할 것”이라고 밝혔다. 그는 “이란의 해군, 공군, 레이더, 방공망 및 그 밖의 모든 방어 수단과 대부분의 공격 능력은 이미 사라졌다”고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 이란의 에너지 자원까지 통제하겠다는 의사를 드러냈다. 그는 “머지않은 미래에 하르그섬과 여타 석유 인프라 거점을 장악하고 이란의 석유·가스 시장을 전면 통제할 것”이라고 말했다. 하르그섬은 이란 원유 수출의 90% 이상이 이뤄지는 핵심 석유 터미널이 위치한 곳이다.

