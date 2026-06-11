LG엔솔, 중국 신왕다 특허 분쟁 승리…라이선스 계약 체결

LG에너지솔루션이 중국 배터리 업체 신왕다와의 2년간의 특허 분쟁에서 사실상 승리했다.

LG에너지솔루션의 특허 라이선스를 대리하는 튤립이노베이션과 신왕다는 11일 공동 보도자료를 내고 “양사는 특허 라이선스 계약을 체결했으며 이에 따라 독일·중국·한국에서 진행 중인 모든 법적 조치를 철회한다”고 밝혔다. 계약 조건은 공개하지 않았다.

튤립이노베이션과 신왕다는 “라이선스 계약 체결을 통한 글로벌 법적 분쟁 해결은 각 회사와 사업, 고객, 이해관계자에겐 최고의 선택”이라고 설명했다.

LG에너지솔루션은 앞서 신왕다가 전극 조립체 구조 특허 등 주요 배터리 기술 특허를 침해했다며 소송을 제기했다. 지난해 독일 법원은 특허 침해를 인정해 관련 배터리의 판매 금지와 회수, 폐기, 손해배상을 명령했다.

이번 합의에 따라 신왕다 배터리가 탑재된 볼보코리아 EX30과 르노 그랑콜레오스 등을 상대로 LG에너지솔루션이 한국에서 제기한 불공정무역행위 조사 개시 신청 등은 모두 철회될 예정이다.

신왕다는 1997년 설립된 중국의 리튬이온 배터리 전문 기업이다. 시장조사업체 SNE리서치 기준 전기차 배터리 분야에서 세계 점유율 10위권이다.

업계에선 LG에너지솔루션이 신왕다와의 특허전에서 사실상 승리했다는 평가가 나온다. LG에너지솔루션 관계자는 “이번 계약은 기술 혁신에 헌신해 온 기업이 정당한 보상을 받아야 한다는 원칙을 확인한 사례”라고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 배터리 산업 특허 보호를 위해 글로벌 라이선스 시장 구축을 추진하고 있다. 올해 3월 기준 LG에너지솔루션은 등록 기준 5만6453건, 출원 기준 9만7752건에 달하는 배터리 특허를 보유하고 있다.