‘늑구’는 돌아왔지만…사육장 안 스트레스는 진행형

대전오월드, 두 달 만에 재개장

“늑구야! 늑구야!”



대전 중구 사정동 대전오월드 동물원 늑대 사파리 앞에서 지난 7일 아이들이 연신 늑구를 불러댔다. 늑대 사파리 앞에는 휴일을 맞아 늑구를 보러 온 관람객들이 몰려 있었다. 유아차를 끌거나 아이들 손을 잡고 찾아온 가족 단위 관람객들이 대부분이었다.



늑구는 지난 4월8일 늑대 사육장에서 탈출했다 9일 만에 생포됐다. 늑구 탈출 직후 문을 닫았던 오월드는 지난 5일 다시 운영을 시작했다. 동물원 시설 사용 중지 조치 명령을 받았던 오월드는 시설 보강과 안전 매뉴얼 개선 등 재발 방지 대책을 마련한 뒤에야 재개장 허가를 받았다.



다시 문을 연 이후 최고 인기 동물은 단연 늑구다. 대전 중구에 사는 박모씨(48)는 “늑구 탈출 전날 늑대 사파리를 다녀갔던 터라 아이가 ‘동물원 밖에는 먹이도 없을 텐데 어떡하냐’고 걱정을 많이 했다”며 “늑구가 돌아왔다는 소식에 아이가 하도 졸라 재개장하자마자 달려온 것”이라고 말했다.



“아이가 졸라서 달려왔다” 사람들 북적…늑구 관람은 아직 제한

동물권단체 “늑대 사육장 시설만 보강, 다른 동물 고통은 여전”

동물원 허가제 전환 땐 관리 강화…민간동물원은 문 닫을 수도

멀리서 찾아온 관람객들도 적지 않았다. 대구에서 온 문모씨(41)는 “늑구 탈출 뉴스를 관심 있게 봤는데 무사히 돌아와 기뻤다”며 “나들이도 할 겸 몇년 만에 오월드를 찾았다”고 말했다. 다만 관람객들은 늑구를 직접 볼 수 없었다. 오월드는 현재 늑구 가족이 사는 사파리 안쪽까지 이어지는 덱(deck) 관람은 제한하고 있다. 늑구가 자칫 사람들의 지나친 관심에 스트레스를 받을 수 있기 때문이다.



오월드는 재개장했지만, 늑구 탈출 사태가 남긴 과제는 그대로다. 오월드에서는 2018년 퓨마 1마리가 탈출했다 사살된 적이 있다. 늑구 탈출 당시 시민들이 무사 귀환을 기원했던 것도 그래서다.



환경단체와 동물권단체들은 야생동물 사육·전시 환경의 근본적인 개선이 필요하다고 말한다. 송송이 대전충남녹색연합 활동가는 “재개장한 오월드를 가보니 늑대 사육장 시설 보강만 이뤄졌을 뿐”이라며 “사육 환경과 스트레스로 인해 정형행동을 보이는 다른 동물이나, 동물 습성을 고려하지 않은 시멘트 바닥 등은 모두 그대로였다”고 했다.



대전충남녹색연합이 지난해 3월 진행한 모니터링 결과를 보면, 오월드 내 아무르표범과 수달·반달가슴곰 등 여러 야생동물이 벽 쪽에서 장시간 원을 그리며 맴돌거나 몸을 물어뜯고 반복적으로 고개를 흔들었다. 극심한 스트레스를 받을 때 보이는 이상행동들이다. 재개장 이후 다시 찾은 오월드에서도 같은 모습이 목격됐으며, 불곰은 땡볕 아래 시멘트 바닥에 무기력하게 앉아 있었다고 송 활동가는 설명했다.



기후에너지환경부는 늑구 탈출 이후 2028년까지로 유예한 동물원 허가제 전환을 조기에 완료하겠다는 계획을 밝혔다. 동물원이 등록제에서 허가제로 바뀌면 보유동물 종류별 기준을 준수해야 하고, 사육사와 수의사도 늘려야 해 일부 영세한 민간 동물원들은 문을 닫을 수 있다. 현재 전국에는 환경당국이 관리·감독하는 공영동물원이 26곳이고, 지자체가 관리·감독하는 민영동물원은 95곳 있다. 이 중 지난 4월 기준으로 허가제로 전환한 동물원은 10곳뿐이다. 송 활동가는 “동물원이 허가제로 바뀌면 열악한 환경에 있는 민영동물원 동물들이 유기되거나 안락사될 위험이 있다”며 “공영동물원은 전시형 동물원에서 벗어나 그런 동물들의 보호소 역할을 하는 쪽으로 기능 전환을 해야 한다”고 말했다.



오월드를 운영 중인 대전도시공사 관계자는 “늑대 사육장뿐 아니라 동물사 관리 체계 전반을 점검했고 동물 행동 관리도 강화해나갈 예정”이라며 “동물복지와 안전을 최우선으로 하는 동물원을 만들도록 노력하겠다”고 밝혔다.

