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이 대통령, “한·이탈리아 ‘특별 전략적 동반자 관계’ 격상”…공동언론발표

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본문 요약

이재명 대통령과 세르조 마타렐라 이탈리아 대통령은 11일 정상회담을 하고 양국 관계를 '특별 전략적 동반자 관계'로 격상하기로 합의했다.

이 대통령은 이날 로마 대통령궁에서 마타렐라 대통령과 회담을 마친 뒤 공동언론발표를 통해 "양국 간 협력을 더 역동적으로 발전시키겠다는 의지를 담아 양국 관계를 격상하기로 합의했다"며 "양국이 공유하는 가치를 바탕으로 공동번영을 향한 새로운 협력의 장을 열어나갈 것"이라고 말했다.

이 대통령은 또 "대한민국 대통령으로서 26년 만에, 국빈 자격으로 이탈리아를 방문해 영광스럽다"며 "142년이라는 오랜 신뢰의 시간만큼 양국 협력의 지평도 넓어지고 있다"고 말했다.

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이 대통령, “한·이탈리아 ‘특별 전략적 동반자 관계’ 격상”…공동언론발표

입력 2026.06.11 21:32

이재명 대통령과 세르조 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일(현지시간) 로마 대통령궁에서 공동언론발표를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 세르조 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일(현지시간) 로마 대통령궁에서 공동언론발표를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 세르조 마타렐라 이탈리아 대통령은 11일(현지시간) 정상회담을 하고 양국 관계를 ‘특별 전략적 동반자 관계’로 격상하기로 합의했다.

양 정상은 교역·투자 협력의 호혜적 발전, 첨단산업·과학기술 분야에서 미래지향적 협력, 문화 협력과 인적 교류를 더욱 확대해 나간다는 데 뜻을 같이했다. 한반도를 포함한 역내 평화와 안정을 위해 긴밀히 소통해 나가자는 데에도 공감했다.

이 대통령은 이날 로마 대통령궁에서 마타렐라 대통령과 회담을 마친 뒤 공동언론발표를 통해 “양국 간 협력을 더 역동적으로 발전시키겠다는 의지를 담아 양국 관계를 격상하기로 합의했다”며 “양국이 공유하는 가치를 바탕으로 공동번영을 향한 새로운 협력의 장을 열어나갈 것”이라고 말했다.

이 대통령은 또 “대한민국 대통령으로서 26년 만에, 국빈 자격으로 이탈리아를 방문해 영광스럽다”며 “142년이라는 오랜 신뢰의 시간만큼 양국 협력의 지평도 넓어지고 있다”고 말했다.

이 대통령은 “내일 로마에서 30여개의 양국 기업이 참석하는 한-이탈리아 비즈니스 라운드 테이블이 열린다”면서 “반도체, AI, 방산, 우주항공, 에너지, 바이오 등 양국 기업이 다양한 분야에서 성장의 기회를 모색하는 아주 유용한 시간이 될 것”이라고 말했다.

첨단산업·과학기술 분야 협력 확대 방안도 언급됐다.

이 대통령은 “한국과 이탈리아 양국은 2026년부터 2028년까지 3년간 AI, 첨단바이오, 우주·해양·항공, 반도체·디스플레이 등 8개 분야의 공동연구과제를 지원하고 있다”면서 “특히 양국 우주청은 위성의 궤도와 위치를 함께 추적하며 위험에 공동으로 대응하고 있다”고 설명했다.

이 대통령은 “최근 중동 전쟁에서 비롯된 공급망 위기를 겪으며 우방국 간 공조의 필요성을 절실히 체감하고 있다”면서 “양국은 에너지 안보와 공급망 안정을 함께 도모하며 긴밀히 소통하고 협력해 나갈 것”이라고 말했다.

이 대통령은 또 “마타렐라 대통령께 한반도 평화 공존과 공동 성장을 위한 구상도 말씀드렸다”며 “마타렐라 대통령은 ‘우리 정부의 대화와 협력 의지를 높이 평가하며 한반도 평화와 안정을 위해 함께 노력하겠다’고 화답했다”고 말했다.

이 대통령은 오는 12일 예정된 조르조 멜라니 총리와의 정상회담을 계기로 양국 정부·기관 간 체결될 양해각서(MOU)와 협정도 함께 소개했다.

중소기업·소상공인 지원을 위한 중소기업 협력 MOU와 사회연대경제 협력 MOU, 인공지능(AI), 양자산업 등 첨단 과학기술 및 정보통신기술 협력에 관한 MOU, 아프리카와 인도·태평양 지역 공동 지원을 위한 개발 협력 MOU 등이 체결될 예정이다.

문화 분야에서는 영화 공동 제작 협정, 국립중앙박물관과 이탈리아 우피치 미술관 사이의 MOU도 체결된다.

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