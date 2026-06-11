여당 8월 전대…정청래 ‘당심’이냐, 친명계 ‘명심’이냐

정 대표 “1인1표제는 민주주의 그 자체”…당원들에 소구하며 승부수 친명계 의원 다수는 김민석 ‘지원사격’ 예정…이 대통령 의중 앞세워

오는 8월17일 열리는 더불어민주당 전당대회에서 정청래 대표와 김민석 국무총리 간 맞대결이 예상되는 가운데 지난번 전당대회의 ‘당심’(당원 표심) 대 ‘의심’(국회의원 표심) 구도가 재현될지 관심이 모인다. 정 대표는 벌써 1인1표제를 강조하는 등 당심 잡기에 나섰다. 김 총리 측은 명심(이재명 대통령 의중)이 총리에 있는 점이 확인된 만큼 의심뿐만 아니라 당심도 쏠릴 것으로 기대했다.



정 대표는 지난해 8월 전당대회에서 승리한 방정식을 다시 가동하는 모양새다. 당시 정 대표는 당심에 기대 박찬대 의원을 상대로 압승을 거뒀다. 정 대표는 55%가 반영되는 권리당원 투표에서 66.5%를 얻으며, 15%가 반영되는 국회의원 등 대의원 투표에서 53.1%를 획득한 박 의원을 여유 있게 제쳤다. 당심이 의심을 누른 선거로 평가됐다.



정 대표는 11일 페이스북에 1인1표제에 대한 당내 이견을 다룬 기사를 공유하며 “1인1표제는 민주주의 그 자체”라고 밝혔다. 1인1표제는 지난해 전당대회 이전 20 대 1 수준으로 반영되던 대의원과 권리당원의 표 가치를 동일하게 한 제도다.



정 대표는 전날 최고위원회의에서 “계파 보스, 낙하산에 의해 줄타기해 공천받던 시대를 마감한 것이 노무현 시대의 정치개혁”이라며 “그것이 1인1표, 당원주권 시대로 이어졌다”고 말했다. 정 대표는 같은 날 시도당·전국위원장 선출 방식을 1인1표제로 바꾸도록 당규를 개정했다. 또 지지자들이 주축인 딴지일보 게시판에 글을 올려 당원들 요구대로 “의원총회 생중계를 적극 추진하겠다”고 했다.



반면 김 총리는 일단 의심에서 앞선다고 본다. 실제로 친이재명(친명)계 의원 상당수는 김 총리 지원사격에 나설 예정이다. 이 대통령이 최근 여러 공식회의 석상에서 김 총리에 대한 애정을 드러낸 만큼 의심의 쏠림이 있을 것으로 김 총리 측은 기대하는 분위기다.



다만 전당대회에서 당심 대 의심 구도가 재현되지 않을 것이란 관측도 있다. 한 친명계 의원은 “(대통령이) 당대표를 바꿔야겠다는 신호를 줬기에 이번 선거는 의원들(대 당원들) 구도가 아니다”라며 “정 대표가 의지할 데가 강성 유튜브 이런 데 말고는 별로 없다”고 주장했다. 반면 친정청래계에선 “의원들이 세 과시하는 것에 당원들이 반감이 있다”고 했다.



전당대회 승패를 두고도 전망이 엇갈린다. 한 중진 의원은 “당원들이 크게 영향받는 유튜브 지형으로 보면 정 대표의 당원 지지세가 만만찮다”고 말했다. 또 다른 의원은 “의원들의 숫자로 판가름 난 적이 없다”면서도 “당원들이 알아차릴 때까지 (대통령이 메시지를 발신)하겠다는 것이지 않나. 지방선거 책임론까지 일면서 정 대표가 어려워졌다고 본다”고 했다.

