[속보]미 5월 생산자물가 전년비 6.5% 상승···점점 뚜렷해지는 금리 인상 신호

2022년 11월 이후 최대 누적 상승률 에너지 가격 급등, 인플레 압력 커져









미국의 5월 생산자물가지수(PPI·최종수요 기준)가 전월 대비 1.1% 오른 것으로 나타났다. 에너지 가격 급등에 따른 물가 압력이 이어지고 있다.

미국 노동통계국(BLS)가 11일(현지시간) 발표한 PPI 지수에 따르면 5월 PPI는 전월 대비 1.1% 상승해 4월과 같은 상승폭을 보였다. 지난 12개월간 PPI는 6.5% 올랐다. 이는 2022년 11월(7.4%) 이후 가장 큰 12개월 누적 상승률이다.

5월 물가 상승의 약 80%는 상품 가격 상승이 이끌었다. 상품 가격은 2.8% 올랐는데, 이는 BLS가 통계를 처음 집계하기 시작한 2009년 12월 이후 최대 상승폭이다. 상품 가격 상승의 80%는 에너지 부문이 차지했다. 에너지 가격이 10.7% 급등했고, 휘발유 가격만 23.4% 치솟았다. 디젤·항공유·합성수지·산업용 화학물질 등도 올랐다.

식품과 에너지, 무역서비스를 제외한 PPI도 0.8% 상승했다. 2022년 3월(0.9%) 이후 가장 큰 폭의 오름세다. 이 지수의 12개월 누적 상승률은 5.1%로, 2022년 10월(5.5%) 이후 최고 수준이다.

서비스 가격은 0.3% 올라 4월(0.7%)보다 오름폭이 줄었다. 반면 도매·소매 마진을 측정하는 무역서비스 마진은 1.1% 하락했다.