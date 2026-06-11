창간 80주년 경향신문

[속보]미 5월 생산자물가 전년비 6.5% 상승···점점 뚜렷해지는 금리 인상 신호

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국의 5월 생산자물가지수가 전월 대비 1.1% 오른 것으로 나타났다.

상품 가격은 2.8% 올랐는데, 이는 BLS가 통계를 처음 집계하기 시작한 2009년 12월 이후 최대 상승폭이다.

상품 가격 상승의 80%는 에너지 부문이 차지했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]미 5월 생산자물가 전년비 6.5% 상승···점점 뚜렷해지는 금리 인상 신호

입력 2026.06.11 21:56

수정 2026.06.11 22:37

펼치기/접기
  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2022년 11월 이후 최대 누적 상승률

에너지 가격 급등, 인플레 압력 커져


미국 뉴욕시 브루클린 크라운 하이츠 지역의 리들 슈퍼마켓에서 지난달 11일(현지시각) 사람들이 쇼핑을 하고 있다. 코로나19 팬데믹으로 인한 식량 불안정 심화와 물가 상승, 관세, 기업의 비용 절감 조치 등으로 인해 사람들은 기존 슈퍼마켓 대신 저가형 식료품점이나 창고형 할인매장을 더 많이 이용하고 있다. GettyImages/이매진스

미국 뉴욕시 브루클린 크라운 하이츠 지역의 리들 슈퍼마켓에서 지난달 11일(현지시각) 사람들이 쇼핑을 하고 있다. 코로나19 팬데믹으로 인한 식량 불안정 심화와 물가 상승, 관세, 기업의 비용 절감 조치 등으로 인해 사람들은 기존 슈퍼마켓 대신 저가형 식료품점이나 창고형 할인매장을 더 많이 이용하고 있다. GettyImages/이매진스


미국의 5월 생산자물가지수(PPI·최종수요 기준)가 전월 대비 1.1% 오른 것으로 나타났다. 에너지 가격 급등에 따른 물가 압력이 이어지고 있다.

미국 노동통계국(BLS)가 11일(현지시간) 발표한 PPI 지수에 따르면 5월 PPI는 전월 대비 1.1% 상승해 4월과 같은 상승폭을 보였다. 지난 12개월간 PPI는 6.5% 올랐다. 이는 2022년 11월(7.4%) 이후 가장 큰 12개월 누적 상승률이다.

5월 물가 상승의 약 80%는 상품 가격 상승이 이끌었다. 상품 가격은 2.8% 올랐는데, 이는 BLS가 통계를 처음 집계하기 시작한 2009년 12월 이후 최대 상승폭이다. 상품 가격 상승의 80%는 에너지 부문이 차지했다. 에너지 가격이 10.7% 급등했고, 휘발유 가격만 23.4% 치솟았다. 디젤·항공유·합성수지·산업용 화학물질 등도 올랐다.

식품과 에너지, 무역서비스를 제외한 PPI도 0.8% 상승했다. 2022년 3월(0.9%) 이후 가장 큰 폭의 오름세다. 이 지수의 12개월 누적 상승률은 5.1%로, 2022년 10월(5.5%) 이후 최고 수준이다.

서비스 가격은 0.3% 올라 4월(0.7%)보다 오름폭이 줄었다. 반면 도매·소매 마진을 측정하는 무역서비스 마진은 1.1% 하락했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글