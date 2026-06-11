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최태원 “일본에도 AI 팩토리 구축…반도체 공장 지을 수도”

입력 2026.06.11 21:58

수정 2026.06.11 22:13

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SK그룹 “반도체 공장 건설 미검토”

최태원 “일본에도 AI 팩토리 구축…반도체 공장 지을 수도”

SK그룹이 일본에 인공지능(AI) 데이터센터인 ‘AI 팩토리’를 짓겠다고 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장(사진)은 일본을 신규 반도체 공장 후보지로 꼽기도 했다.

일본을 방문 중인 최 회장은 11일 니혼게이자이신문(닛케이) 인터뷰에서 SK그룹이 엔비디아와 협력해 구축하는 AI 팩토리(AI 연산 단위인 토큰을 24시간 생산하는 데이터센터)를 2028~2029년을 목표로 일본에도 열겠다고 밝혔다. SK는 엔비디아와 협력해 내년 한국에서 AI 팩토리를 처음 가동하고, 이를 아시아 지역으로 확대하는 구상을 밝힌 바 있다.

최 회장은 AI 팩토리 규모로 대도시 소비 전력에 해당하는 GW(기가와트)급 데이터센터를 상정하고 있다며 넓은 토지와 전력을 확보할 수 있는 후보지를 조사 중이라고 했다. 다만 구체적인 투자액은 밝히지 않았다.

최 회장은 “일본에 있어 중요한 건 반도체 공장보다는 AI 팩토리”라며 “AI를 활용해 생산 효율을 높이기 위한 인프라나 소프트웨어가 더 필요하다”고 했다.

또한 최 회장은 SK가 메모리 반도체 수급 불균형을 해소하기 위해 생산 능력 확대에 속도를 내고 있다고 말했다. 그러면서 한국 이외 지역에 반도체 공장 신설도 검토하고 있다고 밝혔다.

최 회장은 “반도체 제조 장비·재료, 전력 환경 등 반도체 제조 공정에 필요한 생태계를 모두 갖추고 있다”며 “일본은 훌륭한 후보지”라고 말했다. 그러면서도 구체적으로 일본에 언제, 어디에 건설할지는 결정하기 어려운 문제라고 말했다.

이와 관련, SK그룹 측은 ‘일본에서 질의·답변 과정에 나온 발언으로, 일본에 반도체 공장 건설을 현재 검토하지 않는다’는 입장이다.

‘한·일 경제공동체’를 강조해온 최 회장은 일본 반도체 소재 및 장비 업체들과 상시 협력하고 있다면서 “한·일 반도체 생태계를 연결하는 것은 단순한 기업 제휴에 그치지 않고 양국의 경제안보에 있어서 큰 역할을 한다”고 말했다. 또 “AI를 활용한 신규 사업에서 한·일이 시너지 효과를 내기 위해 일본 기업과 논의를 시작하고 있다”고 밝혔다.

최 회장은 ‘초과이익 분배’와 관련해선 “이익이 늘어나면 사회 환원도 늘려야 하며 이는 한국뿐 아니라 일본에서도 계속할 것”이라고 말했다.

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