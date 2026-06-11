‘장신 숲’ 뚫을 조규성 히든카드…고지대 체력전, 후반서 승부[2026 북중미 월드컵]

오전 11시 체코와 A조 1차전…대인마크·속도로 ‘고공 폭격’ 대응 체코 세트피스 득점 비율 ‘45%’…골잡이 시크·소우체크 등 경계 손흥민·이재성 등 ‘빠른 발’로 장신 수비진 ‘뒷 공간’ 뒤흔들어야

한국 축구는 언제나 월드컵 성적에 따라 희비가 갈린다. 조별리그 통과를 기본으로 여긴다. 통과하면 뜨거운 관심을 보이지만 탈락하면 날선 비판이 쏟아진다. 한국은 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라 스타디움에서 조별리그 A조 체코와 1차전을 치른다. 홍명보 축구대표팀 감독은 “내부적으로 봤을 땐 긍정적”이라면서 자신감을 내비쳤다.



■장신군단 체코 취약점 ‘뒤와 밑’



체코는 평균 신장이 185㎝를 넘는 장신군단이다. 190㎝를 넘는 장신 선수만 10명에 달한다. 프리킥과 코너킥 등 세트피스뿐만 아니라 측면에서 올리는 크로스에 이은 고공 폭격의 높이가 높고 강하다. 한국으로서는 일단 페널티지역 근처에서 파울을 최소화해야 한다.



한국은 체코의 큰 수비수들이 다소 느리고 둔한 걸 노린다. “월드컵은 인생이 걸린 무대”라고 강조한 손흥민(LAFC), 빠르고 노련한 이재성(마인츠), 돌파가 저돌적인 황희찬(울버햄프턴)이 활발하게 움직이면 체코 수비진에도 균열이 생길 수밖에 없다.



■조규성, 공수에 걸친 히든카드



4년 전 카타르 월드컵에서 머리로만 두 골을 넣은 조규성(미트윌란)은 키가 188㎝로 크다. 조규성은 “페널티지역 안에서의 움직임과 마무리는 자신 있다”고 말했다. 일반적으로 키가 큰 팀은 높은 수비벽만 믿다가 수비력을 넘는 킥에 실점하는 경우가 적잖다. 한국 공격수 최장신 조규성이 체코 수비진과 정면으로 맞설 수도 있고 수비진 뒤쪽에서 넘어오는 볼을 노리는 것도 좋은 전략이다.



조규성은 세트피스 수비에서도 한몫을 해낼 수 있는 히든카드다. 피지컬이 강조되는 덴마크에서 3년째 활약하고 있는데 수비 상황에선 페널티지역까지 내려오는 일도 마다하지 않는다.



체코는 유럽 예선에서 세트피스 득점 비율이 45%에 달한 팀이다. 독일 분데스리가에서 16골(4위)을 쏟아낸 최전방 골잡이 파트리크 시크(레버쿠젠)가 위협적이다. 미드필더 토마시 소우체크(웨스트햄)는 지난 5시즌 동안 프리미어리그(EPL)에서 15골을 세트피스로 뽑았다.



■시간은 한국 편, 최적 조합 투입 ‘승부수’



과달라하라는 해발 1571ｍ의 고지대다. 쉽게 지치고 공도 빠르게 지나간다. 한국은 적응을 마쳤지만 체코는 평지에서 훈련을 하다가 경기 전날 과달라하라에 입성했다. 미로슬라프 코우베크 체코 감독은 “상황을 잘 통제하고 있다”고 강조했지만, 현역 시절 고지대를 여러 번 경험한 박지성(JTBC 해설위원)은 차이가 후반전에 나타날 것으로 내다봤다. 상대적으로 쉽게 지치는 체코의 발이 더욱 느려지고 멘털이 혼미해지기 시작하는 때다.



이번 월드컵은 전·후반 각 22분이 지난 시점에 3분간 선수들이 물을 마실 수 있는 시간이 주어진다. 한국이 이 때 중거리슛이 강력한 오현규(베식타시) 등 선수들을 2~3명 한꺼번에 교체로 투입한다면 효과를 볼 수 있다. 홍 감독은 “전략적으로 어떻게 해야 할지 밝힐 수 없다”면서 “나름의 계획을 갖고 있다”고 말했다.

