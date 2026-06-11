삼전, 광주 첨단3지구 사실상 확정

반도체 공장 부지 5만평 이미 확보

삼성전자가 새로 짓는 반도체 생산공장 입지로 광주광역시 ‘첨단3지구’를 사실상 확정한 것으로 알려졌다. 당장 16만5300㎡(약 5만평) 부지를 확보했으며, 인근 전남 장성까지로 확대해 반도체 산단으로 조성할 계획이다. SK하이닉스는 아직 국내외 다양한 후보지를 검토 중이다.



11일 경향신문 취재를 종합하면 삼성전자는 반도체 공장 부지로 약 49만6000㎡(15만평)를 원했다. 광주시는 함평 빛그린 산단, 광주공항 인근 탄약고 이전 부지를 첨단3지구와 함께 후보지로 검토·제시했다.



삼성전자와 정부 모두 이미 기반시설이 갖춰져 바로 공장을 지을 수 있는 부지를 원해 지난달 첨단3지구를 확정한 것으로 전해졌다.



삼성전자는 첨단3지구에 1차로 공장을 짓고 이를 기반으로 장성까지 부지를 넓혀 나갈 것으로 알려졌다. 첨단3지구는 광주 북구·광산구와 전남 장성군 일대에 조성되는 약 362만㎡(110만평) 규모 일반산업단지다. 인공지능(AI) 기반 과학기술 창업단지와 연구산업복합단지를 목표로 개발 중이다. AI집적단지와 AI지식산업센터, AI영재고 설립 등도 추진되고 있다.



삼성전자가 광주에 지을 공장은 반도체 패키징(후공정)을 담당할 것이 유력하다. 후공정은 최종 제품을 조립 생산하는 과정으로, 웨이퍼 위에 회로를 새기는 전공정보다 전력과 용수 부담이 상대적으로 적다. 첨단3지구에는 대규모 변전소가 설치돼 있어 전력 공급이 즉시 가능하다. 반도체 후공정 기업인 앰코테크놀로지코리아도 이미 첨단지구에 자리 잡고 있다.

