서울 지하철, 한 명 태울 때마다 781원 손실···“무임수송 등 원인”

서울교통공사는 지난해 지하철 1~8호선에서 승객 1명을 수송하는 데 1817원이 들었지만 실제로 받은 평균 운임은 1036원에 그쳐 승객 1명당 781원 손실이 발생했다고 11일 밝혔다.

지난해 승객 1명당 수송 원가는 인건비, 감가상각비, 전기요금 등 수도광열비 등을 포함해 1817원으로 집계됐다. 호선별로는 2호선의 수송 원가가 1374원으로 가장 낮았고, 6호선이 2343원으로 가장 높았다.

승객 1명당 평균 운임은 1036원이었다. 2024년 대비 승차 인원이 2700만명(1.6%) 늘고, 운임을 150원 인상했는데도 38원 상승하는 데 그쳤다.

1명당 수송 원가 대비 평균 운임을 나타내는 원가 보전율은 57%를 기록했다. 승객이 내는 운임으로는 수송 비용의 절반 가량만 회수하고 있는 셈이다. 원가 보전율은 2021년 50.2%, 2022년 53.3%, 2023년 54.7%, 2024년 53.9%로 최근 5년간 50%대에 머물렀다.

원가 보전율이 낮은 주요 원인으로는 무임수송과 버스 환승 할인 등 공익서비스 제공에 따른 비용 부담이 꼽힌다. 공사는 지난해 총수익 2조3728억원, 총비용 3조1996억원으로 8268억원 당기순손실을 냈다. 공사가 부담한 공익서비스 비용은 8167억원으로 당기순손실 규모와 비슷했다.

공익서비스 손실 가운데 가장 높은 비중을 차지한 건 무임수송(4488억원)이었다. 이어 버스 환승(2907억원), 정기권 등(772억원) 순이었다. 무임수송 손실은 2020년 2643억 원에서 5년 새 약 70% 늘었다. 고령화에 따라 손실 규모는 꾸준히 확대될 것으로 전망된다.

지난해 전국 6개 도시철도 운영기관 전체 무임수송 손실액은 7754억원이었다. 이 가운데 서울교통공사 손실액이 절반 이상을 차지했다. 공사는 “무임수송 손실 비용을 정부나 지자체 지원 없이 전액 부담하고 있는 실정”이라고 말했다.

한영희 서울교통공사 기획본부장은 “무임 수송은 국가 정책으로 시행되는 공익서비스”라며 “국민 이동권 보장과 지속 가능한 대중교통 운영을 위해 무임 손실에 대한 정부 지원 방안이 조속히 마련돼야 한다”고 말했다.